De McLaren-coureur kwam onwijs goed weg bij de start en wist meteen WK-leider Charles Leclerc in te halen, waardoor Lando Norris op de derde positie kwam te liggen. Na de safety car, die werd veroorzaakt door een botsing tussen teamgenoot Daniel Ricciardo en Carlos Sainz, duurde het een aantal rondjes voordat de Engelsman weer werd ingehaald door de WK-leider. Vervolgens verdween Norris uit beeld, maar werkte wel keurig zijn rondjes af op de vierde plek. Na de tweede pitstop van Leclerc kwam de McLaren-rijder weer derde liggen, maar wederom werd hij rap ingehaald door de Ferrari-coureur. Uiteindelijk spinde Leclerc en kon Norris opnieuw naar P3. Dit keer was de dreiging verdwenen en dus kwam Norris als derde, achter de heren van Red Bull Racing, over de finish.

"Ja, dit was echt een verrassing", vertelt Norris kort na de race tegen Ferrari-ambassadeur Marc Gene. "Het was een geweldige race en eigenlijk verliep het hele weekend al perfect om eerlijk te zijn. Ik ben erg blij, het team verdient dit ook." McLaren kampte in het begin van het seizoen met problemen in de MCL36, maar die lijkt de Britse renstal goed te hebben opgelost. Op de vraag hoe McLaren dat heeft gedaan, antwoordt de Brit. "Ik ga een saai antwoord geven, maar het komt door het harde werken. Er wordt zowel hier (in Italië, red.) als in de fabriek ontzettend veel tijd gestoken in de auto. We hebben hier optimaal kunnen profiteren van de wisselende omstandigheden. Ik houd ook van deze condities, ik ga er altijd goed in. Dat heb ik vorig jaar ook laten zien. Het was en een geweldig weekend en alles heeft zich uitbetaald."

Met een vijfde positie in de F1-sprintrace en zijn derde plek in de Grand Prix, klimt de McLaren-rijder naar de zesde plek in het kampioenschap voor coureurs. Hij staat drie punten achter nummer vijf Sainz.