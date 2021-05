Lando Norris is uitstekend begonnen aan zijn derde seizoen in de Formule 1, die hij allemaal in dienst van McLaren afwerkte. Op Imola stond hij al op het podium en die prestatie wist hij in Monaco te evenaren met opnieuw een derde plek. Daarmee is de 21-jarige Brit de nieuwe nummer drie in het kampioenschap, achter Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar voor Valtteri Bottas. In de aanloop naar de Grand Prix van Monaco tekende Norris een nieuwe meerjarige overeenkomst bij McLaren, die hem in ieder geval tot en met 2023 aan de renstal verbindt.

Na de bekendmaking van het nieuws werd Norris gevraagd of er in het contract ook een optie is opgenomen om met McLaren mee te doen aan races in bijvoorbeeld de endurance of de IndyCar. De Britse sportwagenmerk is ook vertegenwoordigd in laatstgenoemde klasse en speelt al een tijd met de gedachte om uit te breiden naar de endurance. Norris zou graag andere avonturen met McLaren aangaan, maar niet op de korte termijn. “Het is absoluut iets wat ik op een zeker punt in mijn carrière graag zou willen doen. Ik denk echter niet dat het dit jaar of volgend jaar wordt”, vertelde hij. “Er ligt al zoveel focus op dit jaar met de Formule 1, COVID en dergelijke, en volgend jaar is niemand echt in staat om dat te doen met de nieuwe regels. Dan wil je de tijd doorbrengen met het team en wil je je slechts op één ding richten.”

Vooral endurance spreekt Norris aan

Voor Norris zijn uitstapjes naar andere raceklassen niet geheel nieuw. Zo nam hij in 2018 met Fernando Alonso en Phil Hanson namens het United Autosports van McLaren CEO Zak Brown deel aan de 24 uur van Daytona. Succesvol was die deelname niet met de 38ste plek, maar het smaakte wel naar meer. “Er zijn zeker dingen die ik wil doen. Zak heeft denk ik dezelfde mening en doelstelling, namelijk dat we graag samen meer races zouden doen zoals bij de 24 uur van Daytona [in 2018]”, vertelde Norris. “Ik zou graag meer endurance doen, dan maakt het me niet of het een 12-uursrace of een 24-uursrace is. Ik heb veel plezier gehad destijds, dus dit is zeker iets wat ik meeneem richting de toekomst.”

McLaren is er niet vies van om aan kruisbestuiving te doen tussen de verschillende race-afdelingen. Zo kreeg IndyCar-coureur Patricio O'Ward een test met de F1-bolide van McLaren in het vooruitzicht gesteld als hij dit jaar een IndyCar-race zou winnen. Daar slaagde de Mexicaan tijdens de tweede race in Texas in, waardoor hij later dit jaar deelneemt aan de afsluitende test in Abu Dhabi. Ook sprak Brown al eens over het idee om Norris en teamgenoot Daniel Ricciardo in te zetten tijdens de Bathurst 1000 van de Australische Supercars.