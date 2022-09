Norris: Alpine doet het met een betere auto “eigenlijk best slecht”

Na Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes is het duel om de vierde plek bij de constructeurs dit seizoen best interessant tussen de formaties van McLaren en Alpine. Met een agressieve strategie in de ontwikkeling van de A522 hebben beide coureurs van Alpine een voorsprong opgebouwd van 24 punten. Met de updates die er nog aan zitten te komen, is Alpine nu de favoriet voor de vierde plek bij de constructeurs.

McLaren-kopman Lando Norris is echter blij dat zijn team zo dicht bij Alpine is kunnen blijven. “Alpine heeft sinds de eerste dag van dit seizoen voor ons gestaan en dat is in principe zo gebleven”, zegt Norris. “Er zijn misschien drie of vier races geweest waar we nipt sneller waren. Verder hebben zij in het grootste deel van de races de betere auto gehad. Dat ze in het kampioenschap maar net voor ons staan geeft aan: of wij hebben het heel goed gedaan, of zij hebben het vrij beroerd gedaan.”

Norris denkt bijvoorbeeld terug aan de Grand Prix van Australië, waar Alonso vanaf de eerste rij had moeten starten. Het merk liet daar een steek vallen. “De marges in de kwalificaties ook, maar ook in de races. Het is nooit dat wij er ver voor stonden. Ze hebben duidelijk de betere auto. Ze hebben het gedurende het seizoen gewoon slechter gedaan, ze hebben meer fouten gemaakt. Ze hebben problemen gehad. Fernando stond tweede of derde in de kwalificatie van Australiër en wij stonden er kilometers achter. Dus ja, ze hebben vrijwel het hele seizoen de betere auto gehad.”

Herhaling op Monza ijdele hoop

Norris keert dit weekend terug op Monza waar hij vorig jaar met teamgenoot Daniel Ricciardo nog een fameuze één-twee scoorde voor McLaren. Een herhaling van dat resultaat zit er deze keer niet in, erkent de jonge Brit. “Over het algemeen zijn we niet zo sterk als vorig jaar. Iedereen heeft stappen gemaakt, waaronder Alpine. Ik denk dat de concurrentie op dit moemnt erg sterk is. Ik zie dat Ferrari ook ver voor ons staat. Dat zijn weer twee wagens die je moet pakken voor je bij het podium bent. We geven alles, maar we moeten niet denken dat we hetzelfde kunnen bereiken als vorig jaar. We moeten gewoon gefocust blijven. In Zandvoort liep het dit jaar voor ons een stuk beter dan vorig jaar, dus het gaat soms ook heel goed. Dat is duidelijk. We scoren niet zoveel podiums en de kwalificaties zijn wat minder dan vorig jaar. Dat komt gewoon omdat de balans dit seizoen niet zo goed is.”