Stroll ziet 'compleet andere situatie' bij Aston Martin

Aston Martin was vorig jaar nog een van de mindere teams in het middenveld, maar heeft van de winter hard gewerkt aan verbeteringen. Dat heeft zich flink uitbetaald: Fernando Alonso stond in Bahrein en Saudi-Arabië al op het podium en de AMR23 lijkt voorlopig de op één na snelste bolide te zijn, achter de dominante RB19 van Red Bull.

Voor nu zit een zege er niet zomaar in voor Aston Martin, maar die kansen zijn al een stuk groter dan vorig jaar. Lance Stroll merkt nu al de verschillen binnen het team. "We hebben een goed gevoel", blikt Stroll vooruit op de race in Australië. "Ik bedoel, we waren goed in Bahrein en op het heel andere circuit in Jeddah waren we opnieuw goed. We waren competitief. Er is dus geen reden dat we dat hier niet kunnen herhalen. Het team heeft gewoon heel goed werk geleverd en veel aspecten van de auto verbeterd. Die is veel efficiënter. Er is veel meer downforce, kwalitatieve downforce. Het is dus een samenkomen van al die dingen."

Het is voor Aston Martin een heel ander beeld dan vorig jaar, toen Stroll en Sebastian Vettel worstelden om punten te pakken en de kwalificaties vaak zeer moeizaam verliepen. "Het is compleet anders", vergelijkt Stroll de situatie van nu met twaalf maanden geleden. "Een jaar geleden hadden we het heel moeilijk. De auto was toen gewoon niet competitief, dan is het voor niemand leuk. Dit jaar is een heel ander verhaal. Ik denk dat we ons allemaal nog herinneren hoe het was, maar we genieten nu van het heden en denken niet aan het verleden", aldus de Canadees, die aangeeft dat zijn polsen nog 'niet 100 procent' hersteld zijn.

De goede resultaten hebben ook voor een 'andere sfeer' binnen Aston Martin gezorgd, merkt Stroll op. "Vorig jaar was moeilijk voor ons, iedereen was gefrustreerd en teleurgesteld. Maar nu kijken we al uit naar het weekend. Ik ben enthousiast als we kijken naar de prestaties van de afgelopen weken. Het is erg enerverend. Het hele team is enthousiast en staat er goed voor. Maar ja, de aanpak blijft hetzelfde. Ik probeer gewoon zo snel mogelijk te zijn, in wat voor auto ik ook rijd. Ik geniet ervan om in Melbourne te zijn. Het is een leuk circuit en ik kijk er altijd naar uit."