Een val van de fiets kostte Lance Stroll waardevolle baantijd in de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen, maar vrijdag was de Canadees van de partij. Om 12.30 uur Nederlandse tijd begon Stroll aan zijn eerste echte meters met de nieuwe AMR23, al reed hij eerder al in de nieuwe auto tijdens een filmdag. Het was even de vraag hoe zijn gebroken pols zich zou houden, maar dat ging naar eigen zeggen goed. "Ik voel me prima", zegt hij." Het is allemaal wat stijfjes, maar over het algemeen was het een beste dag."

Tijdens de sessies was te zien hoe de Aston Martin-coureur het stuur tussen de eerste en tweede bocht overpakte om zijn geblesseerde pols te ontlasten. Later werd hem via de boordradio gevraagd of hij de auto beter zou kunnen oplijnen voor de tweede bocht, waarop hij reageerde dat dat vanwege zijn pols niet mogelijk was. "Ik deed dat puur om het te beschermen", vervolgt de 24-jarige coureur. Is het mogelijk om een volledige race te rijden zondag? "Het voelt beter, dus naar mijn mening ben ik in staat om de auto te besturen."

Aston Martin kwam bijzonder sterk uit de startblokken in Bahrein, iets dat naar aanleiding van de test al verwacht werd. De bevestiging kwam met de snelste tijd van Fernando Alonso in de tweede sessie en twee keer de zesde tijd van geblesseerde Stroll. "Bizar", zegt Stroll daarover. "Het ziet er geweldig uit en het gevoel in de auto is ook top. Iedereen heeft puik werk geleverd." Op de vraag of hij droomt van een compleet groene eerste startrij, antwoordt hij: "Dat zou prachtig zijn. We gaan het proberen."

Mocht Stroll toch niet fit genoeg blijken om het weekend af te maken, dan treedt Felipe Drugovich op als zijn vervanger. Naast de Braziliaan is ook Stoffel Vandoorne, de andere Aston Martin-reserverijder, naar Sakhir gereisd.

