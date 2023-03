Alonso opent F1-seizoen als snelste: "Weinig focus op snelle tijden"

Na afloop van de wintertests in Bahrein werd al verwacht dat Aston Martin Racing zich zou kunnen ontpoppen tot de positieve verrassing van het nieuwe Formule 1-seizoen. De AMR23 liet in handen van Fernando Alonso een uitstekende indruk achter tijdens de driedaagse test, maar daar konden toen nog weinig conclusies aan verbonden worden. Ook na de vrijdagse actie van de seizoensopener, de Grand Prix van Bahrein, zijn er nog geen definitieve conclusies te trekken. Desondanks heeft de Spanjaard bewezen dat de goede vorm van de wintertest geen eenmalige uitschieter is geweest. Na een mooie tweede tijd in de eerste oefensessie volgde zelfs de snelste tijd in de tweede training.

Alonso zette Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez op twee tienden met zijn snelle ronde, die slechts vier tienden langzamer was dan de poletijd van Charles Leclerc in 2022. Ook zijn snelheid in de lange, afsluitende run op softs was veelbelovend, maar de tweevoudig wereldkampioen weigert om nu al conclusies te trekken over de vorm van Aston Martin. "Het is duidelijk een nieuwe stap in de goede richting. De auto voelt nog altijd goed, maar we moeten afwachten. Op dit moment is er nog weinig focus op snelle tijden, omdat we nog wat dingen moeten verbeteren aan de auto wat betreft de afstelling", zegt Alonso na VT2 bij Sky Sports. "Ook is het nog heel vroeg en we veranderen nog altijd heel veel dingen, onder meer qua hoe we de races benaderen. We proberen het team op ieder vlak te versterken en niet alleen wat betreft de prestaties van de auto. Het gaat dus een heel interessant proces worden, maar ik denk dat het team iedere dag leert."

Nadat Sebastian Vettel afgelopen zomer zijn F1-pensioen aankondigde, was Alonso er als de kippen bij om te tekenen bij Aston Martin. Die overstap lijkt dus meteen zijn vruchten af te werpen, want de AMR23 lijkt tot nu toe een van de betere bolides van het veld. Toch denkt Alonso dat hij en zijn nieuwe werkgever er nog niet zijn. "Laten we afwachten wat er in de eerste races gebeurt. Op dit moment zijn het slechts goede testsessies, maar ik weet het niet. Ik denk dat Lawrence met alles wat hij doet een visie heeft en het is lastig voor te stellen dat er dingen falen wat betreft de visie die Lawrence Stroll heeft. Ik denk dus dat het een kwestie van tijd is voordat Aston Martin de topteams kan uitdagen. We zitten zoals gezegd in een heel interessant proces met een compleet nieuwe auto, een nieuwe technische afdeling. We leren nog altijd heel veel dingen, maar ik denk dat er nog een lange weg te gaan is."

Video: Alonso schiet buiten de baan in VT2 en komt meteen naar de pits