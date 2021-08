Stroll: Regelwijzigingen maken 2021 uitdagender voor Aston Martin

Aston Martin F1-aanwinst Sebastian Vettel stond dit seizoen al tweemaal op het podium, al is de tweede plaats in de Grand Prix van Hongarije nog niet zeker vanwege een tekort aan brandstof in de tank. Ondanks deze hoogtepunten is het team niet tevreden. De goede vorm van 2020 kon niet worden doorgetrokken naar het huidige seizoen. Afgelopen jaar zegevierde de equipe, destijds nog onder de naam Racing Point, in Sakhir en deed regelmatig mee om de podiumplaatsen. De renstal werd in de winter het slachtoffer van de regelwijzigingen.

De veranderingen aan de vloer voor 2021 zijn nadeliger voor de teams met een lage rake zoals Aston Martin en Mercedes. Volgens Lance Stroll is er in de eerste seizoenshelft goede progressie geboekt, maar had het zoveel beter kunnen zijn: “Dit is voor ons zeer zeker een uitdagend seizoen. Het is niet waar we voor gingen na de prestaties van eind vorig jaar. Door de reglementsveranderingen zijn onze prestaties minder. Dat maakte de eerste fase van het seizoen wat lastiger. Er zijn echter ook positieve punten. We hebben als team een stap gemaakt en we hebben de auto verbeterd. Er zijn nog veel races te gaan dus ik kijk ernaar uit.”

Teambaas Otmar Szafnauer denkt dat er meer in het vat had gezeten als de regels ongewijzigd waren gebleven: “Het team heeft schitterend werk geleverd om wat van de verloren downforce goed te maken. Helaas zijn we door de reglementen beperkt in wat we kunnen doen. We kunnen de rijhoogte aan de achterzijde niet aanpassen. Bovendien zijn we beperkt in de tijd die we kunnen steken in de auto voor dit jaar want dat gaat ten koste van de nieuwe wagen. En de handen zijn gebonden qua rijhoogte. Maar beetje bij beetje verbeteren we.”