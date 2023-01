Aston Martin sloeg met de AMR22 begin 2022 behoorlijk de plank mis. De Formule 1-auto was niet vooruit te branden vanwege porpoising, waardoor de rijhoogte aangepast moest worden. In Barcelona kwam het Britse raceteam met een compleet nieuw concept op de proppen - die overigens veel weg had van de Red Bull RB18. Deze stap zorgde er wel voor dat Aston Martin verbeterde. Het eindresultaat was een zevende plek in het constructeurskampioenschap. Deze progressie overtuigde tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso om zich vanaf 2023 bij de renstal aan te sluiten.

In een terugblik op het F1-seizoen met Motorsport.com stelt Lance Stroll dat deze stap een aantal seizoenen geleden niet gemaakt kon worden. De Canadees zegt dat de formatie gegroeid is. "Dit zie ik terug in de fabriek, in hoe we zaken aanpakken en in hoe we de auto hebben ontwikkeld. Een paar jaar geleden hadden we veel meer moeite gehad om uit eenzelfde situatie te klimmen. We hadden in Spanje een compleet andere wagen en kwamen daarna nog met een boel upgrades. Plots bevonden we ons in een veel betere positie. Ik denk zelf niet dat dit ons een aantal jaren geleden gelukt was. Wat dat betreft hebben we veel progressie geboekt. We pakken als team de zaken beter aan en werken een stuk beter samen. Het klopt allemaal meer dan in het verleden: de werkethiek, de communicatie en de manier waarop alles gebeurt. Wat dat betreft is er veel veranderd sinds Racing Point."

De 24-jarige Formule 1-coureur is dus onder de indruk van zijn werkgever, maar weet dat er nog een hoop beter kan. Stroll vindt dat Aston Martin consistenter moet worden. De vorm was op verschillende banen nog te wisselend. "Gedurende het seizoen werden we veel competitiever", gaat hij verder. "We brachten onszelf in een positie waarbij we in veel races voor punten en voor Q3 konden gaan. Begin 2022 zaten we daar niet eens bij in de buurt. Wat dat betreft heeft het allemaal positief uitgepakt. Al liep het soms ook allemaal wat raar. Zo waren we in Mexico ineens het vierde snelste team, terwijl een week eerder in Austin we tegen allerlei dingen aanliepen en het negende of tiende team waren. In Brazilië zaten we weer ergens in het midden. Die weekends zijn er dus ook nog: dat we zonder reden ineens competitiever zijn. We denken te weten hoe dat komt. Het doel is om competitiever te worden op verschillende circuits. Maar als ik kijk naar begin vorig jaar, dan is er al een sterke stap gezet."