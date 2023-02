Stroll potentieel wereldkampioen? Onmogelijk, volgens Coronel

Aanleiding van de discussie zijn de uitspraken van Fernando Alonso, die vorige week stelde dat zijn nieuwe teamgenoot "een superjonge, supergetalenteerde rijder is die de mogelijkheid om wereldkampioen te worden". De Canadees, die immers de zoon is van teameigenaar Lawrance Stroll, staat in de paddock niet bekend als de meest vaardige coureur op de grid. Inmiddels heeft hij echter wel al zes jaar ervaring in de koningsklasse, nadat hij op achttienjarige leeftijd al zijn debuut maakte bij het team van Williams.

Coronel en Van der Garde grappen over de uitspraken van Alonso. "Ik denk dat hij zijn salarisstrook nog moet ontvangen", zegt Coronel. "Naar dat soort uitspraken moet je niet luisteren. Als Stroll wereldkampioen wordt, dan is autosport niet meer zoals het hoort te zijn." Beide heren durven er geld op te zetten dat Stroll er nooit met de wereldbeker vandoor gaat. Vorig jaar eindigde de 24-jarige coureur met achttien op de vijftiende plaats, negentien punten achter zijn toenmalig teamgenoot Sebastian Vettel. Zijn titelaspiraties zullen niet geholpen worden door het feit dat hij niet meedoet aan de driedaagse wintertest in Bahrein. Stroll is namelijk geblesseerd geraakt tijdens een training met zijn racefiets, het is nog maar afwachten of hij fit genoeg is voor de GP van Bahrein.

Potentie in Aston Martin?

De analisten van Viaplay bespreken naast de titelaspiraties van Stroll ook de mogelijkheden van Aston Martin als een team. Met Alonso aan boord heeft het een gemotiveerde, tweevoudig wereldkampioen die het team op een hoger niveau kan brengen. "Ik denk dat ze mee gaan doen", vertelt Van der Garde. "Ik denk dat ze echt wel iedere race tussen P5 en P10 kunnen eindigen." Coronel gaat daar op verder: "De passie is er, er is een goede basis waar ook veel geld vandaan komt, de techniek zou nu meer op orde moeten zijn en ook de ervaring van Alonso is een hele belangrijke. Ik denk dat ze een hele goede subtopper kunnen zijn." Vorig jaar eindigde Aston Martin op de zevende plek in het constructeurskampioenschap, maar was het gat naar Alpine en McLaren erg groot.