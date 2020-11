Stroll mag eerste F1-pole houden, McLaren-duo wel bestraft

De coureur van Racing Point zorgde zaterdag voor een enorme sensatie door zich naar de pole-position te trainen op een doorweekt Istanbul Park. Zijn team besloot voor het laatste kwalificatiedeel beide coureurs op intermediates naar buiten te sturen, waarmee Stroll en zijn teamgenoot Sergio Perez flink in het voordeel waren ten opzichte van de rijders die op ‘full wets’ aan de afsluitende sessie waren begonnen.

Nadat Max Verstappen op regenbanden de snelste tijd had gereden, dook Perez daar op inters met bijna drie tienden onder. Terwijl Verstappen en de rest de pits opzochten om eveneens naar de intermediate over te stappen, kreeg in navolging van Perez ook Stroll de smaak te pakken. Zelfs dermate dat de Canadees tegen het einde van de kwalificatie naar de snelste tijd ging met een 1.47.765. Verstappen kwam daar vervolgens niet meer aan.

Een klein uur na afloop van de kwalificatie kwam echter de melding dat Stroll bij de stewards moest komen omdat hij mogelijk een gele vlag had genegeerd tijdens zijn laatste snelle ronde. Dit moest zijn gebeurd bij de zevende bocht, waar Perez in de slotfase in een spin was beland. De wedstrijdleiding kwam echter tot de conclusie dat Stroll voldoende van zijn gas is gegaan voor de gele vlag en dus luidde de uitspraak: "No further action." De coureur uit Montreal behoudt dus de eerste startplek voor de Grand Prix van Turkije.

In een verklaring lichten de stewards hun besluit als volgt toe: “Auto 18 naderde Bocht 7 met een enkele gele vlag voor de sector, omdat Auto 11 (Sergio Perez) buiten de baan was gekomen aan de buitenkant van de bocht. In de telemetrie is duidelijk te zien dat Auto 18 van het gas is gegaan, zonder gas bij te geven door de bocht is gegaan en accelereerde nadat hij het incident was gepasseerd. Aan de sectortijden is dit niet goed te zien omdat de baan rap aan het opdrogen was en elke ronde sneller was dan de voorgaande.”

McLaren-coureurs Lando Norris en Carlos Sainz Jr. moesten na de kwalificatie eveneens bij de wedstrijdleiding komen. Zij hebben beide wel een straf gekregen. Norris, die elfde was, gaat vijf startplaatsen achteruit. De Brit remde aan het einde van Q1 onvoldoende af voor een dubbele gele vlag die was ingesteld omdat Nicholas Latifi in de grindbak was beland. Sainz, die de dertiende tijd reed, moet drie plekken inleveren omdat hij Perez heeft opgehouden.

De eerste Turkse Grand Prix sinds 2011, waarvoor Max Verstappen zich als tweede kwalificeerde, gaat zondag om 11.10 uur Nederlandse tijd van start.