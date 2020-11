Polesitter Stroll naar stewards geroepen wegens negeren gele vlag

Stroll verbaasde aan het einde van de kwalificatie vriend en vijand door naar de snelste tijd te gaan. De 22-jarige Canadees was samen met teamgenoot Sergio Perez aan het begin van Q3 meteen op intermediates naar buiten gegaan, waarmee hij flink in het voordeel was ten opzichte van de coureurs die op de ‘full wets’ aan het laatste kwalificatiedeel waren begonnen.

Op weg naar zijn pole-tijd heeft Stroll echter mogelijk onvoldoende vaart geminderd voor een gele vlag die bij de zevende bocht werd gezwaaid voor Racing Point-collega Perez, die daar was gespind. De coureur uit Montreal werd over de boordradio ingelicht over de gele vlag, maar kreeg daarna te horen: “Het is een enkele gele vlag, dus blijf pushen.” Wanneer de wedstrijdleiding oordeelt dat Stroll inderdaad onvoldoende van het gas is gegaan voor de gele vlag, kan een gridstraf van drie plaatsen volgen, zodat niet hij maar Max Verstappen zondag van pole vertrekt in de eerste Turkse Grand Prix sinds 2011. Perez zou in dat geval opschuiven naar de tweede startplaats, terwijl Alexander Albon de derde startplek in handen zou krijgen.

Stroll wordt om 16.30 uur Nederlandse tijd bij de stewards verwacht. Lando Norris moet voor een vergelijkbaar vergrijp bij de wedstrijdleiding komen. De McLaren-coureur was elfde in de kwalificatie op Istanbul Park.

