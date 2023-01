Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso heeft gedurende zijn lange carrière een reputatie opgebouwd als een zeer competitieve en meedogenloze coureur, als het aankomt op het bereiken van zijn doelen op de baan. De Spanjaard pakte met Renault de wereldtitel in 2005 en 2006. Daarna reed hij nog in verschillende termijnen voor McLaren en Ferrari. Daar hengelde hij geen kampioenschappen binnen, maar Alonso kwam een aantal keren dichtbij de titel en de teams waar hij voor reed kregen vaak een opleving als het natuurtalent op zijn best was.

Hoewel zijn tactieken weleens tot stampij hebben geleid binnen de teams waar hij voor reed, denkt zijn nieuwe teamgenoot bij Aston Martin Lance Stroll dat Alonso hem kan helpen bij het pushen tot de limiet. “Het is niet leuk als je gewoon rondrijdt en niemand je pusht”, aldus Stroll als antwoord op een vraag van Motorsport.com over de impact van Alonso als nieuw teamlid. “Je wil als teamgenoot iemand die op de top van zijn kunnen is. Dat betekent dat als je er meer uithaalt dan hij, je zelf op je best bent. Als je er niet alles uithaalt, kun je niet achterover leunen. Je moet harder werken. Dat is uiteindelijk ook wat je van het team verwacht, en zij willen weten of de coureurs elkaar tot het uiterste pushen en alles uit de auto halen.”

Aardige gozer

Stroll zegt dat hij Alonso niet zo goed kende voordat hij naar Aston Martin kwam, maar hij keek snel enorm uit naar de samenwerking. “We hebben wat tijd met elkaar besteed, gewoon praten bij de rijdersparade bijvoorbeeld. Hij is een aardige gozer en een fantastische coureur, een geweldig talent. Het is altijd interessant en tof als iemand zoals hij, of zoals Seb [Vettel], naar het team komt en andere ideeën heeft, of op een andere manier rijdt en misschien andere dingen met de auto wil. Het is altijd leuk om te horen wat rijders met zoveel ervaring te zeggen hebben. In dat opzicht kijk ik enorm uit om hem in het team te hebben en met hem samen te werken.”

In de afgelopen twee seizoenen was Sebastian Vettel de teamgenoot van Lance Stroll. De Canadees is geholpen door die samenwerking. “Het was geweldig. Hij is extreem ervaren en heeft erg veel talent. Een viervoudig wereldkampioen, dat zegt alles. Het was erg leuk. Hij was een tegenstander in de wagen, maar hij heeft me echt gepusht om nieuwe dingen te begrijpen, zoals hoe je een weekend aanvliegt, hoe ik mijn werkethiek moet veranderen en hoe ik een betere coureur wordt. Ik heb op dat gebied zeker veel van hem geleerd, puur door te kijken hoe hij dingen doet. Hij heeft het team ook geholpen om te pushen en ideeën van ervaringen bij grote teams zoals Red Bull en Ferrari over te brengen. Dat was belangrijk. Bovendien was hij een coole gozer buiten de auto, en super aardig. Dat maakt seizoenen veel fijner.”