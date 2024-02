Stroll geeft toe: "Alonso was gewoon sneller in F1 2023"

Waar Fernando Alonso in 2023 maar liefst acht keer op het podium eindigde, moest Lance Stroll genoegen nemen met een vierde plaats als beste resultaat. De Canadees had moeite om zijn ervaren Spaanse teamgenoot bij te benen en gaf op racetempo veel toe. Stroll kreeg af en toe te maken met betrouwbaarheidsproblemen wat hem kostbare baantijd kostte, waardoor hij op 1-0-achterstand begon. De zoon van teameigenaar Lawrence Stroll geeft echter toe dat Alonso simpelweg de snellere van de twee was en dat het van zijn kant beter moet.

Gevraagd wat hij ten opzichte van Alonso miste, antwoordt Stroll: "Wat snelheid, absoluut. Hij was gewoon sneller. Ik heb wel wat ideeën waar ik aan kan werken, wat dingen waarin ik beter wil worden wat dat betreft. Ik gebruik liever het woord 'geluk' niet, maar we hadden vorig jaar veel pech en dat maakte het allemaal wat uitdagender. Toen we om goede posities streden, hadden we vaak te maken met technische problemen. Het zat ons gewoon niet mee. We willen vooral voortbouwen op vorig jaar."

Stroll weet dus dat hij beter moet en heeft naar alle vlakken gekeken voor die verbeteringen. "Je reflecteert op wat je van de auto wil, hoe ik een betere coureur kan worden en op welke vlakken ik beter kan doen. Dat soort dingen. Ook wilde ik een klein beetje sterker terugkomen fysiek gezien, denkend aan de races waar ik het gevoel had dat ik fysiek sterker had kunnen zijn. Het gebruikelijke dus. Elk jaar is weer een nieuw jaar", vertelt de Canadees. "Dit jaar zal ik leren en ontwikkelen, denken aan wat ik beter kan doen, hoe ik beter kan worden. Maar ik wil ook gewoon het jaar tegemoet gaan en zien wat er gebeurt. Elk jaar is heel anders in de Formule 1. Het hangt heel erg af van de prestaties van de auto. Het hangt af van veel factoren, maar ik zou ons graag zien strijden voor grote resultaten dit jaar, dat we veel punten pakken en voor podiums gaan. Een zege in het groen zou mooi zijn."

Stroll heeft maandag de eerste meters gemaakt in de AMR24 en is tevreden over wat hij tot nu toe heeft gezien. "Ik ben erg enthousiast over de auto voor 2024. We proberen voort te bouwen op de auto van vorig jaar. Toen hadden we absoluut een sterke auto aan het begin van het seizoen. We kwamen sterk uit de startblokken. Er waren wel wat zwakheden in de auto op bepaalde circuits. Sommige van die zwakheden werden blootgesteld en we worstelden meer als een team. Dit jaar heeft de hele fabriek echt hard gewerkt om de zwakheden aan te pakken en voort te bouwen op de sterke punten van de auto van vorig jaar", besluit de 25-jarige rijder.