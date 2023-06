Fernando Alonso is sinds dit Formule 1-seizoen Aston Martin-coureur en mocht al zes keer de gang naar het podium maken. Hiermee bewijst de Spanjaard het racen nog niet verleerd te zijn. De AMR23 is een competitieve auto, die de tweevoudig wereldkampioen in staat stelt om vaak in de voorhoede te strijden. Teamgenoot Lance Stroll heeft juist een moeilijke tijd achter de rug. Zijn beste resultaat was een vierde plek tijdens de Grand Prix van Australië. De Canadees noemt Alonso zijn beste ploegmaat ooit, maar vindt dat geen excuus om niet te proberen zijn eigen niveau omhoog te trekken en te proberen Alonso te evenaren.

"Zeker als het gaat om snelheid zit hij er meer bovenop dan ik", geeft Stroll eerlijk toe in de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk. "Hij is sneller en rijdt ongelooflijk goed. Als team hebben we niet het maximale uit onze weekenden gehaald. We hebben het nog niet helemaal laten zien. Er is nog werk aan de winkel. Een aantal zaken moet beter. Fernando rijdt op een heel, heel hoog niveau en ik moet zeker aan een paar dingen werken om beter te worden."

Volgens de 24-jarige coureur hebben diverse factoren bijgedragen aan de tot nu toe tegenvallende prestaties, maar Stroll geeft eerlijk toe dat zelfs op goede dagen Alonso nog een voorsprong had. "Het is een combinatie van dingen", gaat hij verder. "Het gaat dan om zaken waar we met de auto mee naar op zoek zijn, maar ook dingen waar ik zelf naar op zoek ben. Ik heb veel testtijd gemist aan het begin van dit jaar. Dat is wel een dingetje, maar eerlijk toegegeven rijdt Fernando gewoon op een hoog niveau. Zelfs op mijn betere dagen, was hij nog sneller. Het was echt goed."

Kleine details

Stroll stipt meerdere weekenden aan waar het niet vlekkeloos verliep, maar is ervan overtuigd dat het verbeteren van kleine details hem gaat helpen. "Het gaat om details en omstandigheden. In Miami probeerden we op één set door Q1 te komen. Hij deed hetzelfde als ik en kwam er net doorheen met een tiende, mij lukte dat niet door een tiende. Uiteindelijk stond ik zeventiende en bereikte hij Q3. Dat gebeurde ook in Monaco. Door schade aan de vloer startte ik buiten de top-tien. Dat kostte ons het weekend. Canada was ook lastig. In andere weekenden ging het om kleine details, maar hij is voorlopig sneller geweest. Ik focus me op de zaken waar ik aan moet werken. Dit weekend is er weer een kans om dat te doen." Op de vraag of de vorm van Alonso motiverend werkt voor Stroll, antwoordt hij: "Zeker, maar dit doet hij al zijn hele loopbaan. Hij haalt het maximale uit elke auto. Zelfs met een auto die niet in staat was om te winnen, won hij. Dat laat hij nu weer zien. Hij gaat tot het uiterste met deze wagen en eindigt nagenoeg elke race achter Max [Verstappen]. Het is indrukwekkend. Dit motiveert mij zeker om meer te pushen en dat niveau te halen."