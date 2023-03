Kort voorafgaand de Formule 1-wintertest liep Lance Stroll aan beide polsen blessures op na een val van zijn fiets. Zijn linkerpols brak bij de val en tijdens een operatie is deze van schroeven voorzien. In Bahrein zelf liet de Canadees weten ook een gebroken teen te hebben. Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich nam de testwerkzaamheden van Stroll over, maar de 24-jarige rijder keerde voor de eerste race van het F1-seizoen terug in de cockpit van de AMR23. Hij scoorde zondag een zesde plek.

Stroll liet na afloop van de Grand Prix weten dat de artsen in eerste instantie hadden gezegd dat hij pas voor de Grand Prix van Melbourne fit genoeg zou zijn en dus niet alleen Bahrein, maar ook Jeddah zou missen. "Het medische team was fantastisch", zegt de Canadees tegen Motorsport.com. "Zonder Xavier Mir (de beroemde MotoGP-dokter, red.) was het niet mogelijk geweest om hier te zijn. Hij was geweldig. Mijn osteopaat was 10 uur per dag bij me om mijn polsen te laten herstellen en mijn teen op orde te krijgen. Je kunt niet veel doen met tenen, maar we hebben zoveel mogelijk gedaan. Er waren doktoren die zeiden dat ik misschien pas in Australië zou terugkeren."

Stroll kwam de openingsrace van het seizoen naar eigen zeggen door op paracetamol, ibuprofen en adrenaline. Toch sloeg de pijn in de laatste twintig ronden aardig toe. Met name door de stuuruitslag die nodig was voor de scherpe tiende linkerbocht. De race was al wel een vooruitgang. In de eerste oefensessie pakte hij het stuur nog over om zijn pols te ontlasten. "Gezien de gebeurtenissen in de afgelopen twee weken, ben ik blij dat ik zesde ben geworden", vervolgt hij. "Tien dagen geleden kon ik niks bewegen. Ik kon zelfs niet lopen. Ik leek wel een plant. Ik had toen niet gedacht hier nu te kunnen staan."

De volgende halte op de F1-kalender is de Grand Prix van Saudi-Arabië. Stroll blijft uiteraard bezig met revalideren. "Ik heb nu twaalf dagen om aan mijn pols te werken, maar ik voel me nu al elke dag een stuk beter. Mijn rechterpols voelt solide aan. De linker, waar ik aan geopereerd ben, heeft tijd nodig om te herstellen. Mijn tenen voelen elke dag beter. Het zou vanaf nu dus goed moeten gaan."

Video: Stroll knokt zich langs Russell tijdens de Grand Prix van Bahrein