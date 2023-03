Stroll heeft ook gebroken teen: “Maar ik voel me goed”

Lance Stroll moest de wintertest op het Bahrain International Circuit een week geleden laten schieten, nadat hij een fietsongeluk had gehad. Daarbij blesseerde hij beide polsen. De linker was gekneusd, terwijl in de rechter een breuk werd geconstateerd. Zaterdag, na de kwalificatie in Bahrein, vertelde Stroll tegenover onder meer Motorsport.com dat hij ook een gebroken teen aan het ongeval heeft overgehouden.

“Ik voel me oké, ik voel me goed”, zo luidde de eerste reactie van Stroll toen hij zich bij de verzamelde media meldde. “Er is pijn. Ik heb het twaalf dagen geleden gebroken en ben twaalf dagen geleden geopereerd, maar de artsen hebben me fit verklaard. Het voelt goed en ik kan de pijn verdragen. Ik ben heel dankbaar om hier te zijn. Als iemand me één procent kans had gegeven om hier te zijn, dan had ik die gegrepen. Het is nu exact twee weken na mijn ongeluk. Ik kon mijn handen niet bewegen en niet lopen. Ik heb de grote teen in mijn rechtervoet ook gebroken, het licht aan het einde van de tunnel was dus heel ver weg.”

“Ik voel me elke ronde beter worden. Ik begin meer en meer vertrouwen in mijn lichaam te krijgen en wat mijn handen kunnen doen”, vervolgde Stroll. Ook zijn vertrouwen achter het stuur is groeiende, na de wintertest te hebben moeten missen. “Tegen het einde van de kwalificatie voelde het alsof ik beter in het ritme begon te komen.” Ook van zijn gebroken teen heeft de 24-jarige coureur uit Montreal geen last tijdens het rijden. “Het is prima. In aanloop naar het weekend deed het nog een beetje pijn, maar het belemmert me niet tijdens het rijden.”

De Grand Prix van Bahrein gaat over 57 ronden. Het belooft een intense race te worden, zeker gezien de kleine verschillen op de grid. Desondanks maakt Stroll zich geen zorgen. “Het wordt elke dag beter en ik ben niet zo bezorgd als een week geleden. En het hebben van een goede wagen verkleint de pijn ook”, aldus Stroll, die wel vaker met botbreuken heeft geracet. “In mijn karttijd had ik eens gebroken hielen en ribben, maar dat is alweer een tijdje geleden.”

Video: Lance Stroll na de kwalificatie in Bahrein