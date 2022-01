Raikkonen doet boekje open over F1: "Veel is bullshit en nep"

Kimi Raikkonen stopte eind vorig seizoen in de Formule 1, nadat de Fin twintig jaar eerder zijn debuut maakte in de koningsklasse. De wereldkampioen van 2007 verliet de F1 na liefst 349 Grand Prix-starts. Raikkonen reed voor Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus en sloot af bij Alfa Romeo. Afgelopen september kondigde hij zijn vertrek aan, maar liet weten deze beslissing in de winter al genomen te hebben. Het is de vraag of de Fin ooit weer professioneel aan de slag gaat in de autosport. Raikkonen staat bekend om zijn eerlijkheid en was daarom ook nooit betrokken bij grote drama's. Hij groeide uit tot een van de populairste F1-coureurs en vertelt over zijn bevindingen.

"Genoeg zaken kloppen niet, althans zo denk ik erover. Er gaat genoeg bullshit rond. Iedereen weet dit, maar niemand zegt er wat over. Het gaat om dingen waarvan ik denk dat het er niet eens over zou moeten gaan. Veel is nep, dus vooral op mentaal vlak is het goed om weg te zijn", sprak Raikkonen exclusief tegen Motorsport.com. De Fin nam na 2009 een break van twee jaar en geeft toe dat het daarna minder lastig was om terug te keren in de Formule 1, omdat hij wist wat hem te wachten stond. "Ik weet dus wat ik nu niet ga missen. Er is zoveel bullshit gaande. Dat zien mensen aan de buitenkant niet."

De rol van macht en geld in de F1

Raikkonen maakte zijn debuut in de Australische Grand Prix van 2001, maar vond de Formule 1 naar eigen zeggen toen minder lastig omdat alles nieuw was en het tegenwoordig anders gaat. Volgens de man uit het Finse Espoo heeft met name geld een grote impact gehad op de F1. "Geld heeft zaken in de sport veranderd", vervolgt hij. "Hoe meer geld in de sport werd gestoken, hoe meer politiek er bij kwam kijken. Maar dit is overal het geval, in elk land. Mensen spelen spelletjes waar je niets van weet, vaak kom je daar pas achter wanneer je er middenin zit. Macht en geld spelen hier zeker een grote rol in. Ik denk dat mensen graag die macht willen. Ik denk dat er genoeg mensen zijn, die het prima zouden doen in de huidige politiek."

Op de vraag of de huidige cultuur in de Formule 1 invloed heeft op het pure racen, antwoordt hij. "Zo gaat dat al heel wat jaren. Ik denk dat mensen het zich nu pas meer beginnen te realiseren", stelt de Fin. Om de politieke spelletjes in de sport lacht Raikkonen en legt uit dat het voor zijn eigen gesteldheid beter was om daar niet in mee te gaan. "Ik wilde daar niet betrokken bij raken. Ik weet dat er veel dingen gaande zijn, maar laat mij erbuiten. Het is niet gezond als je hier dagelijks mee te maken krijgt."