Magnussen zet loopbaan voort bij IMSA-team Ganassi

Motorsport.com heeft vernomen dat de 28-jarige Deen een van de vaste bestuurders van de Cadillac DPi-V.R in het IMSA-kampioenschap wordt. Er wordt al geruime tijd gespeculeerd over de toekomst van Magnussen. De ervaren rijder maakte vorige maand bekend te vertrekken bij Haas en een langer verblijf in de Formule 1 lijkt gezien de beperkte beschikbaarheid van vrije stoeltjes uitgesloten. Zijn vader Jan adviseerde Kevin al om zijn heil te gaan zoeken in het WEC of de IndyCars. Aangezien het endurancekampioenschap aan een transitiejaar richting de Hypercars begint, was daar geen aantrekkelijk zitje meer beschikbaar.

Naar verluidt heeft Magnussen met nagenoeg alle IndyCar-teams contact gehad over een plekje in 2021 maar keer op keer kreeg hij te horen dat de teams op zoek waren naar een rijder met een flinke zak geld. Aangezien de Deen geen budget beschikbaar heeft, vielen die opties al snel af. Uit gesprekken met Chip Ganassi bleek dat er wel ruimte was in het nieuw opgezette IMSA-programma. De legendarische renstal keert in 2021 met één Cadillac terug in het aansprekende sportscarskampioenschap.

Van der Zande lijkt teamgenoot Magnussen te worden

Renger van der Zande wordt gezien als de belangrijkste kandidaat om teamgenoot van Magnussen te worden. De snelle Nederlander kreeg vorige maand plotseling te horen dat zijn team Wayne Taylor Racing in 2021 met een volledig nieuwe line-up aan de start zou verschijnen. Hij moest daardoor halsoverkop op zoek naar een nieuwe werkgever. Ook zijn teamgenoot Ryan Briscoe is door de opvallende actie van WTR op de markt. Beide mannen worden al enige tijd genoemd als de belangrijkste kandidaten voor een plekje bij Ganassi. De aankondiging van Van der Zande als tweede coureur zou slechts een kwestie van tijd zijn, zo heeft Motorsport.com vernomen. Hij zou in dat geval samen met Magnussen het volledige seizoen voor zijn rekening nemen, Briscoe zou in de langere races als derde rijder kunnen inspringen.