Van der Zande opzij gezet door WTR: “Twee keer genaaid”

Van der Zande rijdt sinds 2018 voor het topteam in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De samenwerking bleek uitermate succesvol. In 2018 en 2020 werd Petit Le Mans gewonnen, de afgelopen twee jaren zorgde de formatie voor een unicum door de 24 uur van Daytona te winnen. Met nog twee evenementen te gaan staan Van der Zande en teamgenoot Ryan Briscoe eerste in het kampioenschap. Ondanks al deze successen heeft het team totaal onverwacht besloten om in 2021 niet verder te gaan met Van der Zande. Die klap kwam hard aan.

“Tja, ze gaan voor een ander. Ongelofelijk”, aldus de gefrustreerde Van der Zande in gesprek met Motorsport.com. “In de 24 uur van Daytona en tijdens Petit Le Mans was ik de snelste man op de baan, de statistieken laten dat ook zien. Ik sta eerste in het kampioenschap, ik heb drie jaar ervaring met dit team en dan gaan ze gewoon voor een ander! Ze pakken nu Albuquerque: een goede rijder maar vergelijkbaar met mij. Ik weet niet waarom ze voor hem zijn gegaan. Ook de engineers van WTR vinden het ongelofelijk. Vanuit het team krijg ik maar geen antwoord waarom ze deze keuze gemaakt hebben. Ik zit nu op Spa voor de 24-uursrace hier en overal in de paddock hoor ik verbaasde reacties. Ik ben in elk geval niet de enige die het een vreemde beslissing vind.”

De snelle Nederlander kreeg afgelopen woensdag het nieuws te horen. Dusdanig laat dat ook het seizoen 2021 in duigen dreigt te vallen: “Ik was al min of meer bevestigd voor 2021 maar daar zijn ze nu op teruggekomen. Dat houdt in dat ik nu alsnog met andere teams moet gaan praten maar daar is het al te laat voor, veel teams hebben de line-up voor volgend jaar al rond. Ze hebben me dus eigenlijk twee keer genaaid.”