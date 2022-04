Nadat Haas F1 Team na afloop van de eerste F1-wintertest van 2022 in Barcelona afscheid nam van Nikita Mazepin, kwam het team in de zoektocht naar een vervanger uit bij oude bekende Kevin Magnussen. De Deen werd eind 2020 nog aan de kant gezet door de renstal, maar bleek bereid om terug te keren bij het team en in de koningsklasse van de autosport. Meteen kon Magnussen vervolgens instappen voor de tweede week van de wintertests in Bahrein. Het weekend daarna volgde de GP van Bahrein, nog een week later stond de race in Saudi-Arabië op het programma. Met name in Jeddah had Magnussen het fysiek lastig.

“Eerlijk gezegd was het heel zwaar. Er was een zenuw die vast kwam te zitten en spasmen kreeg”, blikte Magnussen in de podcast In the Fast Lane terug op zijn nekproblemen. “Mijn nek was hierdoor stijf en ik kon hem niet zonder pijn bewegen. Het is niet geweldig als dat gebeurt, want je hoofd moet eigenlijk in balans zijn om te kunnen voelen wat de auto doet. Je verliest dat gevoel als je het moet laten gaan en je hoofd tegen de zijkant moet laten rusten. De kwalificatie was niet geweldig. Ik kon de auto in Q3 eigenlijk niet besturen. Het team vertelde mij dat een snelle ronde, langzame ronde en nog een snelle ronde de beste manier was voor kwalificatieruns, maar ik zei ‘laten we één snelle ronde doen, want meer lukt mij niet’. Dat was niet geweldig, maar ik had het eigenlijk al verwacht. Als je een heel jaar niet in Formule 1-auto’s rijdt, verliest je nek aan kracht en de enige manier waarop dat terugkomt, is door in F1-auto’s te rijden.”

Hoewel de krachten in de Formule 1-auto maar moeilijk zijn na te bootsen tijdens een training, geeft Magnussen toe dat hij - mede door zijn last-minute terugkeer - niet optimaal getraind had. In de twee weken tussen Saudi-Arabië en Australië hoopt hij een deel van de trainingsachterstand te hebben goedgemaakt. “De prioriteit is om als een gek te trainen. Eerlijk gezegd heb ik voor deze terugkeer niet getraind zoals een F1-coureur hoort te trainen. Ik heb wel getraind en ik was actief, maar ik deed veel andere dingen die ik normaal niet zou doen als ik wist dat ik aan de vooravond van een nieuw F1-seizoen stond. Ik was betrokken bij enkele dingen, maar moest dat allemaal afblazen om te gaan trainen en ook wat training te doen voor de nek.”