Magnussen kampt met nekklachten: “Alsof het is gebroken”

Kevin Magnussen kwalificeerde zich zaterdag als tiende voor de race in Saudi-Arabië, maar in zijn ogen was de Haas VF-22 goed genoeg voor P5. De Deen kon vanwege nekproblemen echter niet meer halen uit Q3. “Het voelde alsof mijn nek brak in Q3. Ik kon er niet mee rijden, het was zwaar”, aldus Magnussen, die pas anderhalve week voor de start van het seizoen bij Haas werd aangesteld als opvolger van Nikita Mazepin. “Ik ben er een jaar uit geweest en voor een circuit als dit ben ik nog niet klaar. Het is een geweldige baan, dus ik heb niets tegen dit circuit.”

De race van zondag op het Jeddah Corniche Circuit wordt pittig, verwacht Magnussen. De 29-jarige coureur uit Roskilde hoopt stiekem op een klein wonder. “Ik ben blij dat ik misschien wel één van de beste fysiotherapeuten ter wereld bij me heb, Thomas Jorgensen. Hopelijk kan hij zijn magie tonen”, vervolgt Magnussen, die erop rekent dat hij naarmate de wedstrijd vordert steeds meer gebruik zal moeten maken van de headrest van zijn wagen. “Je legt je hoofd tegen de headrest, maar dan verlies je zoveel gevoel voor de auto. Daarnaast is het vanuit visueel oogpunt niet ideaal, aangezien je de verkeerde kant op kijkt. Maar ik had geen keuze, want anders had mijn nek het niet gehouden. De auto was geweldig en had denk ik P5 in zich, maar ik had slechts P10 in me.”

Magnussen vindt het frustrerend dat zijn kansen op een goed resultaat worden verkleind door de nekblessure. “Zeker, want dit is wel één van mijn circuits”, vervolgt de huidige nummer vijf in de WK-stand, die tot dit weekend nog nooit op het Jeddah Corniche Circuit had gereden. “Daarnaast is de wagen hier fantastisch. Hopelijk ben ik in goede vorm voor de race. Ik moet gewoon alles uit mijn strijdlust zien te halen. Je gaat iets langzamer in de race, dat helpt al veel. Met deze snelheden vormen bochten 6, 7, 8 en 9 een hel als je een jaar niet met een F1-auto hebt gereden.”

Bezorgd over Schumacher

Door de zware crash van Mick Schumacher in Q2 is Magnussen de enige Haas-coureur in de Grand Prix van Saudi-Arabië. De Deen maakte zich zorgen toen hij zijn gecrashte teamgenoot, bij wie naderhand geen blessures werden vastgesteld, voorbij reed. “Als je ziet waar hij de auto verloor en hoe hij de muur heeft geraakt…de hoek waaronder dit gebeurde was heel slecht. Op dat punt is het louter beton. Je zag ook dat de hele wagen uit elkaar viel. Het moet dus een krankzinnig ongeluk voor hem zijn geweest, het is eigenlijk best bizar dat je na een crash als deze ongedeerd kan weglopen. Ik ben zo dankbaar voor hoe veilig deze auto’s zijn en dat we met Mick kunnen praten en hem een stevig schouderklopje kunnen geven. Dat is fantastisch.”

Over de veiligheid van het Jeddah Corniche Circuit houdt Magnussen zich op de vlakte. “Ik ben niet de juiste persoon om daarnaar te vragen”, reageert hij. “Dit hoort bij racen. Een crash als deze doet veel pijn en is verschrikkelijk om te zien. Er is iemand van wie je niet weet hoe het met hem gaat en dan is het een enorme opluchting als je hoort dat hij in orde is. Maar eerlijk gezegd vind ik dit één van de mooiste circuits waar ik ooit heb gereden. Ik zou het niet veranderen. Als we het veiliger kunnen maken, dan is dat natuurlijk mooi. Ik weet het echter niet.”

Video: Onze terugblik op de zaterdag in Jeddah