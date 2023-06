De Grand Prix van Duitsland had ooit een vaste plek op de Formule 1-kalender, maar door financiële moeilijkheden werd de laatste officiële GP van Duitsland in 2019 op de Hockenheimring verreden, al stond de race in de afgelopen vijftien jaar wel vaker niet op het menu. De Nürburgring kon in 2020, vanwege corona, F1 met een fikse korting ontvangen, maar deze race werd als de Grand Prix van de Eifel ingeroosterd. Dat werd ook de laatste keer dat de koningsklasse voet zette op Duitse grond.

Met een autofabrikant als Mercedes in F1 zou je denken dat Duitsland geen moeite moet hebben met het organiseren van een Grand Prix, maar niets is minder waar. Afgelopen jaar gaf F1-topman Stefano Domenicali wel aan de Duitse GP nieuw leven in te willen blazen. Daarna bleef het stil. Jorn Teske, directeur van de Hockenheimring, geeft tegenover het Duitse persbureau Presse-Agentur een update over de laatste stand van zaken. "De wens is natuurlijk om in de komende jaren weer geregeld een race op de Hockenheimring te hebben, maar er is wat dat betreft nog een lange weg te gaan. Realistisch gezien gaat het dan niet over 2024 of 2025, maar waarschijnlijk vanaf 2026", aldus de chef van het circuit.

Vanaf 2026 betreedt ook Audi de Formule 1 en dat betekent dat er twee grote Duitse merken actief zullen zijn. Toch betekent dit volgens Teske niet dat een terugkeer van de Duitse Grand Prix een uitgemaakte zaak is. "Als het financiële kader blijft zoals het in het verleden is geweest en het risico blijft ook zoals het in het verleden geweest, dan lijkt het niet echt realistisch", vervolgt hij. Toch is er altijd contact met de sport. "We zijn en blijven in contact met de Formule 1 en peilen altijd of er een mogelijkheid is. Herfinanciering van de entreegelden puur door kaartverkoop is financieel niet haalbaar. Daarom moeten er alternatieve inkomstenbronnen en sponsors worden gevonden."

Voor de laatste Duitse Grand Prix trad Mercedes als titelsponsor op, maar zoals vermeld keerde F1 na 2020 niet meer terug naar het land. Teske waarschuwt voor het feit dat er een gevaar is dat Duitsland kan afhaken als F1-land. "Dat is waar je maatregelen voor moet nemen. Je kunt het jezelf gemakkelijk maken door te zeggen dat het alleen aan F1 ligt, maar dat is mijns inziens te kort door de bocht", gaat hij verder. Ook is hij van mening dat jong talent meer gepromoot moet worden en dat races weer gratis te zien zijn op de televisie. "We moeten meer jonge fans aantrekken, dan hoort een Duitse Grand Prix er ook weer bij. Het geheel moet echt een belevenis worden."