De laatste reguliere Grand Prix van Duitsland vond in 2019 plaats op de Hockenheimring, al reed F1 de laatste keer tot dusver op de Nürburgring. Vanwege de coronapandemie verscheen dat circuit in 2020 weer op de kalender. De legendarische baan kon toen met een flinke korting ingeroosterd worden, maar vanaf nu wil de Formule 1 alleen weer commercieel aantrekkelijke locaties aandoen. Hockenheim heeft eerder al aangegeven de plaats van de afgelaste Russische Grand Prix in september wel over te willen nemen. Helaas is dat logistiek gezien een nachtmerrie, aangezien races in Singapore en Japan vlak daarna worden verreden.

Gevraagd naar de mogelijke terugkeer van de Duitse Grand Prix, refereerde F1-baas Stefano Domenicali aan de toetreding van de Volkswagen Group. "Duitsland is interessant voor ons", liet de Italiaan weten in gesprek met Wall Street-investeerders. "Wie de promotor ook wordt, we moeten zien wat er mogelijk is om Duitsland te laten terugkeren op de kalender. Om specifieker te zijn: er kan spoedig iets gebeuren waardoor dit gebeurt." Met die laatste woorden refereert hij natuurlijk aan de F1-plannen van Audi en Porsche.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft zijn twijfels over een eventuele terugkeer van een GP in zijn thuisland. "Als je kijkt naar de plaatsen waar we op dit moment actief zijn, dan is Duitsland er niet op voorbereid om zulke bedragen neer te leggen", zegt Vettel. "Andere landen in Europa kunnen ook nog maar net het hoofd boven water houden. Het is erg jammer dat we Duitsland zijn kwijtgeraakt. Het zou ook doodzonde zijn als we Spa verliezen, net als Spanje. Ook daar wordt veel over gesproken. Als dit soort landen niet bereid zijn om bepaalde bedragen te betalen, dan gaan ze van de kalender af. Ik ben benieuwd hoe het zich de komende jaren ontwikkelt, maar het zou fantastisch zijn om Duitsland weer terug te zien."

Domenicali maakt duidelijk naar een mix van nieuwe en traditionele circuits te streven in de toekomst. "Tijdens de coronapandemie hebben we laten zien flexibel te zijn en dat we alsnog in staat waren om een prachtig kampioenschap neer te zetten", gaat de F1-topman verder. "Ons eerste doel is om een wereldkampioenschap te zijn. En wij investeren, hetzij met partners, hetzij rechtstreeks, om ervoor te zorgen dat strategische markten die van cruciaal belang worden, er deel van uitmaken. De Verenigde Staten hebben een ongelofelijke boost gehad de afgelopen twee jaren. Het is van belang dat we dat effect maximaliseren, maar we hebben tegelijkertijd ook traditionele locaties die doorontwikkeld en gerespecteerd moeten worden. Traditie betekent echter niet dat ze gebakken zitten. Het is een goede basis waar in de toekomst op doorgebouwd kan worden. Uiteraard blijft Europa met flink wat races op de kalender staan. Vergeet alleen niet dat we ook willen investeren in het Verre Oosten. Momenteel hebben we met corona te maken, maar er is daar veel potentie. Daarnaast gaan we misschien ook in Afrika aan de slag. Het is nu een prachtig moment om al onze kansen te benutten en uit te vogelen wat de juiste agenda is voor de toekomst van de Formule 1."

De Italiaanse F1-topman bevestigt dat F1 volgend jaar wellicht start met een roulatiesysteem. Dit houdt in dat enkele Grands Prix niet jaarlijks meer plaatsvinden. "Jullie gaan snel zien wat onze strategie is, dit hoor je echter niet eerder dan het einde van de zomer. We willen het op de juiste manier presenteren aan de lokale promotors. We staan ervoor open om sommige locaties te rouleren."