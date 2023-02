In 2022 ging Max Verstappen met groot vertoon van macht aan de haal met de wereldtitel in de Formule 1. Hij won op weg naar zijn tweede kampioenschap maar liefst vijftien races, waardoor hij met nog vier races voor de boeg al tot kampioen werd gekroond. De RB18 van Red Bull Racing bleek bovendien over de gehele linie de beste auto, wat het team een uitstekend platform geeft om op verder te bouwen in 2023. Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok, die tegenwoordig als analist optreedt bij Sky Sports, hoeft dan ook niet lang na te denken over wie de favoriet is om dit jaar de F1-wereldtitel veilig te stellen.

"Het is moeilijk om iemand anders dan Max Verstappen en Red Bull Racing te noemen als favorieten voor 2023", vertelt Chandhok in gesprek met Autosport Magazine. De voormalig coureur van HRT zag Verstappen vorig jaar een nieuw niveau bereiken, waarin hij kalm bleef en een methodische aanpak liet zien. "Het was al duidelijk dat hij een van de getalenteerdste coureurs ter wereld was toen ik hem in F3 zag racen, maar nu heeft hij daar ervaring en het vertrouwen van een wereldtitel aan toegevoegd. De Max van 2022 wist dat hij de race niet in de openingsronde hoefde te winnen. Hij wist dat het niet echt uitmaakte als hij geen pole pakte, zolang zijn auto maar in het juiste window zat om op zondag te maximaliseren. Dat zijn allemaal dingen die ik Lewis Hamilton rond 2017 zag ontdekken toen hij het volgende niveau aantikte. Max heeft hetzelfde gedaan."

Een ietwat onzekere factor voor Red Bull Racing is het feit dat de renstal te maken heeft met een beperking van de tijd in de windtunnel. Als constructeurskampioen was die tijd al beperkt, maar vanwege de straf voor het overschrijden van het budgetplafond is het nog verder ingeperkt. Chandhok denkt niet dat Red Bull er in de aanloop naar 2023 veel last van heeft gehad, maar dat dit eerder een zorgenkindje kan worden bij de doorontwikkeling. Wat daar tegenover staat, is de goede basis die het team heeft. "Succes leidt tot succes in F1. Doordat ze vorig jaar een dominante auto hadden, kon de focus vroeg naar 2023 verlegd worden. Bovendien beginnen ze ook vanaf een hogere prestatiedrempel", aldus Chandhok. "Het technische superteam met Adrian Newey, Rob Marshall, Pierre Wache en Paul Monaghan is intact gebleven. Zij zijn even hongerig als altijd en zullen moeilijk te verslaan zijn."

