Kale Aston Martin bracht herinneringen naar boven bij Alonso

Komend seizoen verruilt Fernando Alonso Alpine voor het team van Aston Martin Racing. Om alvast wat meters bij zijn nieuwe team te kunnen maken, kreeg Alonso toestemming van Alpine om eerder deze week al ronden af te leggen bij Aston Martin in de bandentest na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi. Alonso reed 97 ronden in de Aston Martin AMR22, en gaf aan 100 procent blij te zijn met zijn beslissing om Alpine te verlaten en over te stappen naar het Britse team.

Vanwege zijn nog lopende deal met Alpine, moest Aston Martin de wagen van Alonso helemaal kaal maken. Er was geen sponsor meer te zien, alleen de donkergroene basiskleur en een paar details. Alonso moest ook een volledig zwarte overall aandoen met een donkere helm. Toen de Spanjaard samen met Aston Martin-ambassadeur en voormalig coureur Pedro de la Rosa voor het eerst de garage inliep, moesten beide heren meteen denken aan de test van Alonso bij Jaguar in 2002. “We kwamen deze ochtend de garage binnen, en we zagen de groene auto”, zei Alonso dinsdag nadat Motorsport.com vroeg of hij een gelijkenis zag. “We zeiden allebei: ‘Dit is precies zoals de Jaguar in 2002!’. Maar dit is natuurlijk een totaal ander project.”

Alonso werkte in 2002 als testcoureur bij Renault, toen Jaguar F1-baas Niki Lauda hem vroeg om een dag te komen testen bij zijn team op Silverstone. In dat seizoen reden De la Rosa en Eddie Irvine als racecoureurs bij Jaguar. Het team had het lastig en werd met acht punten zevende bij de constructeurs, vooral omdat halverwege het jaar een B-spec van de wagen werd geïntroduceerd. “Toen Fernando vanochtend aankwam, keken we naar de onbestickerde auto. Ik maakte een grap over 2002 en de test bij Jaguar”, vertelde De la Rosa op dinsdag. “Ik racete daar toen. Ze haalden Fernando binnen om te kijken hoe snel die wagen kon gaan, omdat Niki begon te denken dat Eddie en ik puur plezier aan het maken waren. De auto was onbestickerd, groen en hij had een compleet witte overall. Nu is het zwart. Ik keek naar hem en hij vroeg ik het me herinnerde. Twintig jaar later is het exact hetzelfde scenario: een groene wagen in blanco overalls.” Na zijn test bij Jaguar koos Alonso ervoor om zich op Renault te blijven richten. Daar zou hij in 2005 en 2006 zijn twee wereldtitels verzamelen.