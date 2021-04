Nieuwe CEO Williams praat nog geregeld met familie Williams

Het team raakte vorig seizoen mede door de coronacrisis in grote financiële problemen. De familie Williams restte niets anders dan de aandelen van de eens zo succesvolle stal te verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital, dat na de Grand Prix van Italië de touwtjes definitief in handen nam. Na een transitieperiode werd in december Jost Capito aangesteld als nieuwe leidinggevende en eindverantwoordelijke. De Duitser is geen onbekende in de autosportwereld. Hij stond onder andere aan het hoofd van de sportactiviteiten van Volkswagen en maakt in die hoedanigheid van nabij de successen van Porsche en Audi mee.

Toch vormde de overstap van multinational Volkswagen naar de kleine privateer Williams niet echt een hele grote cultuurschok, aldus Capito die aanvankelijk vanwege corona niet in staat was om iedereen bij Williams fysiek de hand te schudden. “Omdat ik niet in Grove aanwezig kon zijn, regelde ik vergaderingen van een half uur tot 45 minuten. Vergaderingen via Teams, videogesprekken met alle managers. Ik heb er inmiddels meer dan vijftig gedaan en ik vroeg keer op keer aan iedereen hetzelfde. Een vraag was: ‘Wat moeten we koesteren en waarom?’ En het antwoord was steevast – of het nu net nieuwe collega’s waren of mensen die er al heel lang zaten – dat het bij Williams om het familiegevoel gaat, hoe we mensen behandelen, hoe mensen worden behandeld en hoe we samenwerken. Ik was echt blij om dat van iedereen te horen, want dat is mijn management-stijl. Je moet als familie opereren. Dat betekent niet alleen maar leuke tijden. We hebben allemaal familie en niet elke dag is leuk. Maar het betekent wel een zeer sterke band: je doet alles voor je familie.”

Ook Claire Williams zelf en voormalig technisch directeur Head zijn nog steeds onderdeel van die familie, geeft Capito toe. “Ik heb met beiden contact. Met Claire en met Patrick. Claire ken ik nu een paar jaar en Patrick ken ik al een lange tijd. Het is niet dat ik achtergrondinformatie van ze probeer los te weken over dit of over dat. We praten over dingen die ik wil weten, die ik moet weten. Ik heb met beiden een zeer goede relatie.”