Jos Verstappen ziet zoon Max wereldtitel verdedigen: "Kippenvel"

Zondag 9 oktober 2022 gaat de geschiedenisboeken in als de dag dat Max Verstappen zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde. Hij wist de Grand Prix van Japan te winnen en kon zo optimaal profiteren van de tijdstraf van Charles Leclerc, die daardoor terugviel naar P3 en daarmee de titel definitief in handen van de Red Bull-coureur bracht. De tweede WK-titel is ook een prachtige beloning voor vader Jos Verstappen, die zijn zoon in de jaren voor de Formule 1 intensief klaarstoomde voor een carrière op het hoogste niveau. Hoewel de eerste wereldtitel vorig jaar al werd behaald, zorgt nummer twee natuurlijk ook voor de nodige emoties bij Verstappen senior.

"Natuurlijk doet het wat met je, je weet wat we er allemaal voor gedaan hebben", vertelt Verstappen in Verstappen Title Talk, nadat hij de race vanuit Nederland heeft bekeken. "Hij doet het nu zelf, ik hoef er niet meer altijd bij te zijn en ik kies nu de wedstrijden uit. Je zoon wordt wereldkampioen in de Formule 1 en we weten allemaal hoe moeilijk het is. Je moet de juiste beslissingen nemen, je moet bij het juiste team zitten, je moet de juiste mensen om je heen hebben. Raymond, Max en ik hebben van begin af aan besproken hoe we het aanpakken, dat heb ik in het begin ook vaak gedaan met Ernest. Als dit dan voor de tweede keer gebeurt, dan krijg je kippenvel."

'Van jongs af aan heeft Max iets speciaals in de regen'

Desondanks erkent Verstappen dat er andere emoties zijn dan toen Max Verstappen vorig jaar in Abu Dhabi aan het langste eind trok in de titelstrijd. "Toen kwam er een ongelofelijke emotie los, terwijl je het nu al voelde aankomen en wist dat het ging gebeuren. De vraag was alleen nog wanneer, hoe en wat. Vandaag is het dan gebeurd", zegt hij, om daarna complimenten uit te delen voor de manier waarop de 25-jarige wereldkampioen gereden heeft tijdens het treffen op Suzuka. "Hij heeft natuurlijk ook een enorm sterke wedstrijd gereden als je je bedenkt dat hij 26 seconden voor de nummer twee eindigt in een race van 38 minuten. Dat is toch wel een beetje de specialiteit van Max: in de regen, aftasten waar de grip ligt. Je loopt toch wat meer risico in de regen, maar van kleins af aan heeft hij eigenlijk al dat hij in de regen iets speciaals heeft."

Aanvankelijk leek Leclerc nog een bedreiging te vormen voor het dagsucces, maar op de intermediates zakte het tempo van de Ferrari-coureur hard in. Verstappen noemt het een van de kwaliteiten van zijn zoon dat hij wist hoe hij eenzelfde scenario kon voorkomen. "Het begint eigenlijk al een beetje op de vrijdag. We zagen allemaal hoe hard de intermediates sleten en hij weet dan hoe hij het moet aanpakken. Dat zag je ook in de race. Hij was direct snel, terwijl Leclerc op hem begon te jagen en misschien wel te hard ging, waardoor de banden meteen sneller slijten. Hij blijft dan steady rondetijden rijden en dat is Max: hij weet wat hij doet en hij weet waar hij mee bezig is. Dat maakt hem denk ik ook zo goed."

