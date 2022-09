Tegen de krant van wakker Nederland zegt Jos Verstappen dat hij zich niet ziek voelt, maar geen risico neemt voor de Grand Prix van Nederland. “Ik ben natuurlijk bewust thuisgebleven omdat ik Max niet in gevaar wil brengen”, zegt Verstappen. “We willen niet dat hij ziek wordt.” Verstappen senior hoopt later dit weekend alsnog naar Zandvoort te komen, al hangt dat af van een negatieve coronatest.

Max Verstappen werd donderdag in Amsterdam benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft die onderscheiding te danken aan zijn verdiensten in de Formule 1 met zijn eerste wereldtitel als hoogtepunt. “Het heeft wel iets en het is mooi om hem zo te zien staan met dat lintje. Je zag ook wel aan Max dat hij trots was. Het is een mooie onderscheiding die hij heeft verdiend door zijn prestaties.”

Verstappen rijdt dit weekend op Circuit Zandvoort met een speciale helm waarmee hij zijn vader wil eren.