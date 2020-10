Jos Verstappen: "Wordt tijd dat Red Bull kampioensauto bouwt"

Red Bull Racing kreeg vorige week een tik te verduren toen motorleverancier Honda de stekker betrekkelijk onverwachts uit het F1-project trok. Het Japanse bedrijf heeft nog een contract met Red Bull tot en met het eind van 2021 en die overeenkomst wordt gerespecteerd, maar voor 2022 moet de Oostenrijkse renstal een nieuwe motorpartner zoeken. Vrijwel meteen werd er ook met een schuin oog gekeken naar de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander zou over een clausule in zijn contract beschikken waardoor hij Red Bull na 2021 kan verlaten als het team geen competitieve motor heeft.

Het bestaan van een dergelijke clausule werd in een eerder stadium al bevestigd door adviseur Helmut Marko, maar teambaas Christian Horner ontkende dat eerder deze week juist met klem. Jos Verstappen doet er geen uitspraken over tegenover de Telegraaf, maar hij laat wel doorschemeren dat er het nodige van Red Bull verwacht wordt. “Wij wachten rustig af en zien wel wat er gebeurt”, zei Verstappen. “Aan alle woorden richting de buitenwacht hebben wij weinig. Het wordt tijd dat Red Bull een auto neerzet waarmee je kampioen kan worden.”

Er volgt zelfs een waarschuwingsschot aan het adres van Red Bull: “Als Max volgend jaar een competitieve auto heeft, hoeven ze zich nergens zorgen om te maken. Dat is het doel: wereldkampioen worden", stelt Verstappen senior. Red Bull Racing is daarbij niet volledig op zichzelf aangewezen, want Honda heeft aangegeven in het laatste jaar van de samenwerking niet te verzaken. De motorleverancier heeft zelfs te kennen gegeven dat Red Bull een nieuwe, verbeterde krachtbron kan verwachten in 2021.

Max Verstappen sprak zich dinsdag in een persbericht in de aanloop naar de Grand Prix van de Eifel voor het eerst uit over het vertrek van Honda uit de Formule 1. Hij vindt het ‘jammer’ dat de Japanners de sport gaan verlaten, mede door de goede relatie die het bedrijf met Red Bull Racing had. “We zagen ook echt de toewijding bij de mensen die bij het project betrokken waren. Dat is voor mij altijd heel belangrijk geweest.”