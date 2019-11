Palmer: "Red Bull-Honda moet er volgend jaar vanaf het begin bij zijn"

Ferrari en Red Bull hebben dit jaar simpelweg te laat hun draai gevonden. Tegen de tijd dat beide teams in staat waren om races te winnen en pole-positions te pakken, had Mercedes al zo'n ruime voorsprong opgebouwd dat het seizoen in vergelijking met voorgaande jaren een stuk minder spannend begon. Het Duitse team trok het kampioenschap vanaf dag één naar zich toe, maar weet dat het in 2020 wellicht voor een grotere uitdaging komt te staan.

Zoals kampioen Lewis Hamilton zelf ook al aangaf: Honda maakt flinke stappen en stelt Red Bull volgend jaar waarschijnlijk in staat om weer mee te kunnen vechten voor de wereldtitel. Palmer gelooft ook dat het mogelijk is, indien de equipe met Max Verstappen er vanaf het begin sterk bij staat. "Gasly hield het [in Brazilië] aan de buitenkant vol naast Hamilton tijdens de sprint richting de finish. Hij behaalde tegen alle verwachtingen in zijn eerste F1-podium en liet daarmee zien dat Honda echt meedoet vanaf nu. Als Red Bull kan doen waarin het team tot nu toe niet is geslaagd in het hybride-tijdperk, namelijk het seizoen zo competitief beginnen als het het voorgaande jaar afsloot, dan is Verstappen met Red Bull-Honda er een om rekening mee te houden in 2020", zo liet hij weten in zijn column voor de BBC.

Palmer stelde dat de zege voor Verstappen en P2 voor Gasly op Interlagos een doorbraak kan zijn. "Dit moment moet in het bijzonder voor Honda enorm veel vreugde hebben gegeven. Het was pas vier jaar geleden dat McLaren-coureurs Fernando Alonso en Jenson Button de fabrikant publiekelijk hebben bespot door hier het podium te beklimmen na wederom een slechte kwalificatie. Het amuseerde de fans, maar Honda zeker niet. Vier jaar later waren ze terug op het podium te vinden met twee coureurs, maar in plaats van spottende ironie ging dat gepaard met pure extase. Met stabiele reglementen voor 2020 is de kans groot dat Red Bull het hele seizoen door een titeluitdager vormt."