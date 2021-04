Herbert neemt het op voor Bottas: “Hij is verdraaid goed”

Ondanks dat Valtteri Bottas voor de start van elk nieuw Formule 1-seizoen claimt te weten hoe hij Lewis Hamilton kan verslaan voor het kampioenschap, heeft de Fin de daad nog nooit bij het woord weten te voegen. Sterker nog, hij is nog niet een keer echt in de buurt van Hamilton gekomen in de eindstand.

Vorig jaar bedroeg het verschil tussen de beide Mercedes-coureurs 124 punten en in 2019 moest hij 87 punten toegeven op de inmiddels zevenvoudig kampioen. In zijn eerste jaar bij Mercedes was het verschil nog het kleinst, 58 punten, maar restte hem een derde plek in het eindklassement. Met afstand zijn minste jaar bij Mercedes was 2018: geen enkele overwinning en slechts vijfde in het kampioenschap, achter Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen én Max Verstappen in de Red Bull.

Dit jaar staat de druk er opnieuw vol op bij Bottas. Hij heeft een eenjarig contract en weet dat het team met George Russell een mogelijke opvolger voor hem klaar heeft staan. Ex-Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft het te doen met Bottas. “Ik vind het vreselijk dat hij zoveel kritiek van iedereen krijgt”, laat de F1-analist van Sky Sports in een exclusief interview met Motorsport.com weten. “Er wordt gezegd dat hij het niet goed doet, maar daar ben ik het niet mee eens. Hij weet Lewis zo nu en dan te verslaan en zit heel erg dicht bij hem in de kwalificatie. In de races is hij nog niet consistent genoeg. Maar hij weet dan nog steeds wel te leveren wat Mercedes nodig heeft als team door punten voor het constructeurskampioenschap veilig te stellen. En in dat opzicht doet hij het voortreffelijk!”

“Dat George het kan, hebben we vorig jaar in Bahrein wel gezien”, vervolgt Herbert, refererend naar de knappe invalbeurt van Russell bij Mercedes. “Maar Valtteri heeft de laatste jaren zeer hard gewerkt en ik weet niet hoe jullie naar hem kijken, maar hij heeft zich echt verbeterd. Het is nog altijd niet genoeg om Lewis te verslaan, maar dan hebben we het ook meteen over iemand.” Volgens Herbert zou iedereen het lastig hebben naast Hamilton. “Zelfs Max Verstappen en Charles Leclerc zouden het lastig hebben. Of zij Lewis wel zouden verslaan? Waarschijnlijk wel. Maar het gaat erom dat je hem elke race weer verslaat. En we weten allemaal hoe Lewis altijd wel weer iets uit de hoge hoed weet te toveren, als hij een of twee tienden moet zien te vinden in de kwalificatie. En als hij een keer een slechte dag heeft, wordt hij nog altijd tweede. Dus ik vind dat Valtteri een zeer goede job doet en dat hij voor dit moment goed in het plaatje van Mercedes past.” Russell krijgt zijn kans nog wel, stelt Herbert. “George heeft zeer goede reclame voor zichzelf gemaakt met wat hij in Bahrein heeft laten zien. Het is voor hem vooral een kwestie van timing. Als het einde verhaal is voor Valtteri of Lewis stopt ermee, dan is hij de aangewezen man.”

'Iedereen heeft iets gemeens in zich'

Gevraagd of Bottas wat egoïstischer moet zijn, antwoordt Herbert: “Nou, ik heb de indruk dat hij dat wel graag wil zijn. Maar als je dat van nature niet bent, kan dat behoorlijk moeilijk zijn. Misschien is het iets wat hij kan leren of inmiddels al heeft geleerd hoor, doordat hij gezien heeft hoe Lewis werkt en misschien doordat hij gezien heeft hoe Charles het bij Sebastian heeft gedaan. Toen Charles bij Ferrari binnenkwam, was Sebastian nog de man daar. Maar naar verloop van tijd is de situatie daar veranderd en was het Charles die min of meer de macht greep binnen het team. Maar om dat voor elkaar te krijgen, zal je wel consistent je teamgenoot moeten verslaan in het eerste deel van het seizoen. Want dat is wanneer je een team zover kan krijgen dat ze in de richting gaan werken die jij wil. Dus dat is wat Valtteri moet bewerkstelligen.”

Er wordt vaak gezegd dat je een eikel moet kunnen zijn als je Formule 1-kampioen wil worden. “Je kan proberen om het team aan jouw kant te krijgen door heel benaderbaar en aardig tegen iedereen te zijn - iets wat je niet vaak ziet in een topteam - maar uiteindelijk moet er op de baan worden gepresteerd”, merkt Herbert op. “Of hij het in zich heeft om wat gemener te zijn? Ik denk dat we allemaal wel wat gemeens in ons hebben, maar het gaat erom dat je het op de juiste manier en op het juiste moment gebruikt.”

Voor Herbert staan de kwaliteiten van Bottas als coureur echter buiten kijf. “Hij heeft het talent en de snelheid. Alleen de consistentie nog. Dat is het voornaamste. Dan kan hij het team naar zijn hand zetten, want dan zal iedereen beseffen dat hij de man kan zijn die de wereldtitel voor hen binnen kan halen. Dan zullen ze zich ineens allemaal op hem gaan richten. Maar goed, dan heb je natuurlijk nog Lewis en je kan er de donder op zeggen dat hij daar een stokje voor zal proberen te steken. Ik hoop voor Valtteri dat hij het een keer voor elkaar krijgt, want ik mag hem graag. Er wordt in de media vaak een beetje negatief over hem gedaan. Hij zou net niet goed genoeg zijn. Maar naar mijn mening is hij pretty damn good.”

