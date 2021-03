Herbert: Verstappen kan Hamilton motiveren om in F1 te blijven

Hamilton heeft slechts een eenjarig contract getekend en dus gaat het aan de vooravond van het seizoen alweer over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik hoop dat Lewis na dit jaar niet vertrekt, want ik geniet nog steeds van hem en zo zijn er volgens mij heel veel mensen. Ik hoop dat hij blijft, hij heeft de Formule 1 nog veel te bieden. Dit eenjarige contract geeft hem in ieder geval opties." Herbert voegt toe er van afnemende motivatie geen sprake is. "Die motivatie is er nog steeds. In dat opzicht kijk ik altijd naar één andere coureur: Ayrton Senna. Hij was erop gebrand om ieder jaar beter te worden en dat zie ik bij Lewis ook."

Volgens Herbert wordt die motivatie nog verder vergroot door de sterke ontwikkeling van Red Bull. Als de voortekenen niet bedriegen, kan 2021 een tweestrijd opleveren tussen Hamilton en Verstappen. "Als je het toch over motivatie hebt: als Max en Red Bull hem het hele jaar kunnen uitdagen, dan denk ik dat Lewis daar enorm van geniet. Dat zal nog extra plezier opleveren", reageert Herbert op een vraag van Motorsport.com. "Met jongens als Max of zelfs Charles [Leclerc] kunnen we het wiel-aan-wiel racen, wat we allemaal uit de karting of misschien uit de Formule Ford kennen, weer terugkrijgen in de Formule 1. Dat hebben we in de Formule 1 een tijdje niet gezien, of in ieder geval niet genoeg, maar dit jaar is de potentie er wel voor."

Instabiele achterkant onderscheidt de groten van gewone coureurs

Voor zo'n titelstrijd probeert Mercedes zich, zeker na de wintertest, weer als underdog te positioneren. Herbert gelooft er echter weinig van. "Mercedes is absoluut niet zoals we tijdens de wintertest hebben gezien. Vanuit mijn eigen ervaring, bijvoorbeeld bij Benetton, weet ik dat er enorm met de hoeveelheid brandstof wordt gespeeld. Tegenwoordig heb je daar nog de motorstanden bij", vervolgt de drievoudig GP-winnaar. "Ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt bij Mercedes, al hebben ze misschien een klein probleempje met de achterkant. Maar we weten allemaal dat Max het vorig jaar ook had. Alex [Albon] kon daar niet mee omgaan, maar bijzondere coureurs kunnen dat wel. Dat gold voor de Mansells van deze wereld, voor Senna, Michael Schumacher en Mika Hakkinen. Voor Lewis en Max geldt hetzelfde. Zij kunnen goed omgaan met een nerveuze achterkant en ik denk dat Mercedes het nog wel oplost, zoals Red Bull dat ook heeft gedaan."

"Het is in ieder geval een veelbelovend teken dat het nu een stuk spannender lijkt tussen Mercedes en Red Bull dan voorheen, dat betekent dat exact hetzelfde geldt voor Lewis en Max. Het zit zeker dichter bij elkaar dan in de voorbije jaren en het wordt daardoor nog interessanter om te kijken. De mensen zouden wel gek zijn om het dit jaar niet op de voet te volgen, want de gevechten worden volgens mij episch", vervolgt hij tijdens een mediasessie georganiseerd door Sky Sports. "We wachten eigenlijk allemaal op het echte wiel-aan-wiel gevecht [tussen Lewis en Max] en kans daarop is nu gewoon groter. Ik kijk er eerlijk gezegd enorm naar uit."

De Formule 1 is dit jaar - voor Britse fans - te volgen bij Sky Sports, iedere race live op Sky Sports F1 en NOW.

