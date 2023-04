Herbert: Max Verstappen nu al een van de beste F1-coureurs ooit

In de discussie over wie de beste Formule 1-coureur aller tijden is, lijkt er geen duidelijk antwoord te zijn dat er bovenuit springt. Op basis van het aantal behaalde overwinningen en wereldtitels ligt de keuze voor Lewis Hamilton of Michael Schumacher voor de hand, maar velen noemen ook de namen van coureurs als Ayrton Senna en Jim Clark. Een coureur die de komende jaren waarschijnlijk steeds vaker genoemd gaat worden in deze discussie, is Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing heeft inmiddels twee wereldtitels achter zijn naam staan, net als 37 overwinningen en 80 podiumplaatsen. Met zijn laatste zege in Australië is Verstappen qua podiumplaatsen op gelijke hoogte gekomen met Ayrton Senna.

Daar waar sommigen het nu nog te vroeg vinden om Verstappen te noemen in de discussie over de beste F1-coureur ooit, heeft Johnny Herbert daar geen probleem mee. De Nederlander beschikt in zijn ogen over dezelfde 'wow-factor' als Hamilton, zo laat hij optekenen bij GiveMeSport. "Voor hij zijn eerste wereldtitel won, was er al sprake van dat hij the next big thing was", steekt de drievoudig Grand Prix-winnaar van wal. "Het lijkt wel alsof er altijd al een soort begrip was dat deze jonge snel en bijzonder is. Nu hij twee titels heeft behaald, denk ik dat hij al geldt als een van de beste die we ooit hebben gezien."

"Tegenwoordig geniet ik ervan om naar hem te kijken en ik raak altijd verwonderd door wat hij doet. Net zoals ik enkele jaren geleden verwonderd raakte door wat Lewis deed. Voor hem is het nog niet afgelopen, maar hij had een wow-factor. Max heeft die wow-factor ook. Wat je ook vindt van de manier waarop Max met zijn ellebogen racet, het hoort eerlijk gezegd gewoon bij racen", vervolgt Herbert, die zelf aangeeft dat hij geen enorme fan is van de stijl van Verstappen. "Maar dat doet er niet toe, want het is soms gewoon ongelofelijk wat hij met een racewagen doet."

Over de vraag wie zich dan de beste F1-coureur aller tijden mag noemen, wil Herbert zich niet uitspreken. Daarvoor vindt hij de verschillen tussen de verschillende tijdperken te groot. "Kan je zeggen dat coureurs die in de jaren 60 wonnen, zoals Jackie Stewart en Graham Hill, beter zijn dan de huidige coureurs omdat het gevaarlijker was? Moesten zijn met meer dingen omgaan? De auto's in de jaren 60 hadden ongeveer hetzelfde vermogen als de huidige F3-auto's. Het was een compleet andere wereld, maar dat was destijds de technologie en op dat moment reden zij in de snelste auto's ter wereld. Ik vind het lastig, maar in mijn ogen is Max een van de besten ooit. Het draait voor mij namelijk om consistentie en hij maakt gewoon geen fouten."

Video: Max Verstappen blikt terug op zijn F1-zege in Australië