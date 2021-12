Lammers: Verstappen de beste coureur die ik ooit gezien heb

In gesprek met Motorsport.com Nederland blikt Jan Lammers the day after uitgebreid terug op de Grand Prix van Abu Dhabi. Bij veel Nederlanders stond het kippenvel zondagmiddag metershoog op de armen nadat Max Verstappen de wereldtitel had veiliggesteld, maar dat gold niet voor Lammers: “Het viel eigenlijk wel mee", vertelt de Zandvoortenaar. "Max hoeft voor mij namelijk helemaal geen wereldkampioen te worden om iets te veranderen aan mijn bewondering. Met mijn ogen heb ik nog nooit een betere autocoureur gezien. Je kunt generaties niet met elkaar vergelijken, dus ga me niet vragen hoe ik dat bijvoorbeeld vind in verhouding met Senna of Fangio, dat moet je gewoon niet gaan vergelijken. Maar van wat ik gezien heb, heb ik geen betere autocoureur gezien dan Max.”

“Max staat er altijd, of dat nou vrijdagochtend tijdens het allereerste rondje is, of gisteren de laatste ronde. Ik heb bij Max nooit die glazige blik in zijn ogen gezien die je vaak bij autocoureurs of sportmensen ziet. Die glazige blik van: ‘Tja, ik weet ook niet wat er aan de hand is of waarom het niet lukt.’ Die zie je bij Max nooit. Hij staat er altijd en heeft vol vertrouwen in zijn eigen capaciteiten. Dat vind ik echt bewonderenswaardig.”

'Mercedes moet hand in eigen boezem steken'

Minder bewonderenswaardig vindt Lammers de manier waarop Mercedes met de nederlaag is omgegaan. De renstal van Toto Wolff is het niet eens met de gang van zaken in de slotfase van de race, toen de wedstrijd met nog één ronde te gaan weer werd hervat, in het nadeel van Lewis Hamilton. Volgens Lammers moet het team, ongeacht de gang van zaken, de hand in eigen boezem steken: “Ze nemen allemaal hun beslissingen en uiteindelijk zie je aan het einde van de race welke de juiste waren”, analyseert de winnaar van de 24 uur van Le Mans de gekozen strategieën en het besluit van Mercedes om tot twee keer toe niet de pits op te zoeken tijdens een neutralisatie: “Als je binnen die omstandigheden, zoals in het geval van Mercedes, niet de goede beslissingen genomen hebt, dan moet je niet om je heen gaan slaan en anderen gaan beschuldigen. Dan moet je echt gewoon de hand in eigen boezem steken.”

Volgens Lammers had Mercedes ook het risico kunnen nemen en Hamilton zelf de pits in kunnen roepen voor een nieuw setje banden, ook met het gevaar dat het daarmee mogelijk de leiding af had gestaan aan Verstappen: "Op het moment dat die gele vlag en safety car er was, waren er nog zes bochten te gaan voor Mercedes en Hamilton om te overdenken of ze wel of niet binnen zouden komen. Lewis reed langs dat ongeluk van Latifi, ze hadden genoeg tijd gehad en ook genoeg mensen achter de schermen die meedenken over de strategie. Ik vind dus dat je van hun wel mag verwachten dat ze alle gelegenheid hadden om een beslissing te nemen om wel of niet binnen te komen. Ze kozen om niet binnen te komen, dat was hun keuze. Verstappen zat natuurlijk wel in een betere situatie omdat hij wat later was. Maar dat wil niet zeggen dar Mercedes geen keuze had.”

Uiteindelijk koos Mercedes ervoor om de leidende positie op de baan vast te houden, met alle gevolgen van dien: ‘Prima, maar dat is een beslissing die je neemt. Goed of slecht. Ik snap dat het moeilijk is, maar als je die beslissing dan neemt, accepteer dan naderhand ook dat het niet de juiste keuze was.”

'Het jaar is op een eerlijke manier geëindigd'

De wereldtitel van Verstappen is volgens Lammers dan ook dik verdiend: “Ze hebben fair and square gewonnen. Max heeft het vrijwel het hele jaar alleen moeten doen. Perez werd één keer tweede achter Max, dat had hij veel vaker moeten doen. Als tweede rijder heeft hij in feite dus gefaald, maar dat heeft hij gisteren ook goedgemaakt, want dat gevecht met Lewis zie ik Bottas niet zo snel doen. In één keer hebben we Checo dus ook omarmd. 'Checo is een legend', zei Max heel mooi. Dus eigenlijk is het jaar toch op een eerlijke manier geëindigd.”

Bekijk bovenaan deze pagina het volledige gesprek met Jan Lammers. Daarin vertelt hij ook over het incident in de eerste ronde tussen Verstappen en Hamilton en vertelt hij waarom één bepaalde foto hem gisteren in het bijzonder raakte.