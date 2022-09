Lammers roept fans op rookfakkels zondag thuis te laten

Het tweede deel van de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix was net begonnen toen er vanaf de tribune bij de arena een rookfakkel op de baan werd geworpen. Hierdoor moest de F1-kwalificatie tijdelijk worden onderbroken met een rode vlag. Williams-coureur Alexander Albon was juist de baan opgekomen en moest zijn eerste run derhalve afbreken.

“Wat een geweldige dag hebben we weer achter de rug”, zegt Jan Lammers, de sportieve baas van de organisatie, in een korte video. “Max Verstappen staat weer op pole. Hij had eigenlijk derde moeten staan, maar flikt het toch weer. We hebben ook andere dingen gezien. Voor morgen zou ik aan de echte oranjefans, autosportfans en Max Verstappen-fans willen vragen om de fakkels alsjeblieft thuis te laten. Maak er op een andere manier een mooi feest van.”

Robert van Overdijk, de directeur van de Dutch Grand Prix, vindt dat men goed is omgesprongen met het incident in de kwalificatie. ”Los van het feit dat ik persoonlijk erg enthousiast ben dat Max Verstappen weer zo’n fantastisch resultaat neerzet, ben ik ook heel tevreden over hoe de dag vandaag verliep”, laat Van Overdijk weten. ”Het incident met de fakkel, die tijdens de kwalificatie op het circuit belandde, is adequaat opgelost.”

In een statement deelt de organisatie van de Dutch GP mee: “Alle coureurs, Formula One Management, de FIA en de organisatie van de Dutch Grand Prix tolereren geen enkele fakkel, zoals Max Verstappen zelf ook aangaf in zijn interview na de kwalificatie. Het gebruik ervan is niet toegestaan en zorgt voor zeer onveilige situaties op het circuit voor coureurs en andere fans.” Fakkels zijn niet toegestaan op het terrein. “De organisatie doet nogmaals een dringend beroep op het gezonde verstand van de duizenden fans, en waarschuwt dat het gebruik van fakkels niet getolereerd wordt“, gaat de verklaring verder. “De dader die de fakkel afstak op 3 september is door omstanders aangewezen, door security verwijderd en overgedragen aan de autoriteiten.”