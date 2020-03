Lammers verwacht veel van kombochten: "Meerdere lijnen mogelijk"

De glimlach is geen moment weggeweest bij Lammers. En ach, hoe kan het ook anders op de dag van de officiële heropening van Circuit Zandvoort. Met een Formule 1-race in het verschiet, heeft de baan een opknapbeurt gekregen die menigeen pakweg drie jaar geleden voor onmogelijk had gehouden. Zo ook Arie Luyendyk, die als speciale gast is overgekomen uit Amerika. "Raceminnend Nederland dacht ‘er komt nooit meer een F1-race in Zandvoort’. We dachten dat het gewoon niet meer zou kunnen in deze tijd, ook met alle zaken over het milieu. Maar ze hebben het toch voor elkaar gekregen, dus petje af voor wat ze hebben gecreëerd."

Diezelfde Luyendyk stapte woensdag onder meer bij Lammers in een Aston Martin. Samen met Jos en Max Verstappen mocht men een half uurtje 'spelen' op de nieuwe omloop. "Gelukkig heeft Max af en toe even op mij gewacht", reageert Lammers nadien met een glimlach tegenover Motorsport.com. Om iets serieuzer te vervolgen. "Zo spelenderwijs merk je ook waar je misschien inhaalacties kunt verwachten." Daarbij wordt natuurlijk vooral naar de twee kombochten gekeken. Zoals Verstappen al aangaf zijn daar meerdere lijnen mogelijk. Lammers denkt zelfs dat Formule 1-coureurs er naast elkaar doorheen kunnen. "Dat denk ik wel ja, zeker. Ik denk dat we daar dus wel wat inhaalmanoeuvres gaan zien. Maar we weten het natuurlijk pas echt als de Grand Prix daar is."

Zorgen over inhalen zijn er op voorhand niet bij Lammers. Tegelijkertijd moeten mensen zich volgens hem ook niet helemaal blindstaren op het woord 'inhalen'. "Ik wil graag benadrukken dat een spannende race iets anders is dan een race met veel inhaalacties. In Monaco kun je bijvoorbeeld niet inhalen, maar die race kan wel heel spannend zijn. En in Abu Dhabi kun je bijvoorbeeld makkelijk inhalen, maar die race was juist heel saai. Dus hier komt dat absoluut goed", sluit Lammers hoopvol af. Met de officiële opening is de voorpret in ieder geval begonnen. De maand april staat nog wel in het teken van de faciliteiten klaarmaken ('de puntjes op de i zetten'), maar het circuit an sich is er al helemaal klaar voor. Aan het aanstekelijke enthousiasme te zien geldt dat laatste trouwens ook voor Lammers.

Bekijk hierboven het hele item met Jan Lammers over de opening van Circuit Zandvoort en zijn ervaring in de kombochten.