Lammers verwacht veel van 2020: "Spannender dan voorbije tien jaar"

Zo'n spannende titelstrijd lijkt in eerste instantie vooral mogelijk door stabiliteit in de reglementen. Want stabiliteit betekent doorgaans convergentie. Het bloedstollende seizoen van 2008 is daar misschien nog wel het beste voorbeeld van. Voor een soortgelijk scenario zou menig F1-fan meteen tekenen, zo ook Lammers. "Het zal allemaal veel dichter bij elkaar zitten. En de steekjes die ze laten vallen, zullen ook minder extreem zijn. Dus dat de titelstrijd spannender gaat zijn dan de laatste tien jaar, dat zou best weleens kunnen", heeft hij goede hoop op een vermakelijke F1-campagne.

Dit optimisme wordt niet alleen ingegeven door stabiliteit op technisch vlak, maar ook door de persoonlijke verhoudingen. "Hamilton is extra gedreven om die zevende titel te behalen", duidt Lammers tegenover Motorsport.com op de kans om Michael Schumacher te evenaren. "En dat terwijl Max misschien wel het meest gedreven is om hem daarvan af te houden. Ik denk dat we een heel mooi seizoen tegemoet gaan."

Hamilton is met andere woorden nog steeds 'the man to beat', Verstappen kan worden opgeschreven als diens voornaamste uitdager. Die laatste constatering is volgens de sportief directeur van Circuit Zandvoort op zichzelf best opmerkelijk. "Plaats ons even drie jaar terug [in de tijd]. Als je toen tegen iemand had gezegd 'ik voorspel dat Max in 2020 de Grand Prix van Zandvoort gaat winnen en dat hij in dat jaar ook wereldkampioen wordt', dan werd je gelijk in een busje en in een dwangbuis afgevoerd", lacht de inmiddels 63-jarige Zandvoorter.

Deze uitspraak zegt evenveel over de ontwikkeling van Verstappen als over de onwaarschijnlijke rentree van Circuit Zandvoort op de F1-kalender. "Ik moet daarbij altijd denken aan de uitspraak van Steve Jobs: 'Mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn vaak degenen die het ook echt doen'. Ik ben dus erg blij dat we in Zandvoort gek genoeg zijn geweest om te denken dat die Grand Prix terug kon komen, want hij is er nu."

