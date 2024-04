Jan Lammers reageert op datum Dutch GP 2025

De Formule 1 heeft de kalender voor het seizoen 2025 gepresenteerd. Daar prijkt ook de Grand Prix van Nederland op. De race in Zandvoort trapt ook volgend jaar de tweede seizoenshelft af. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, kijkt uit naar 2024 maar ook naar 2025. “We zijn al begonnen met de voorbereidingen voor dit jaar en dat ziet er veelbelovend uit. Ondertussen staan we met de Formule 1 in Zandvoort goed op de kaart en we zijn blij met de datum voor 2025.”

Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort voegt toe: “We zijn verheugd om ook dan de koningsklasse van de autosport weer in ons dorp te ontvangen. Deze datum sluit aan op de zomervakantie waardoor ons seizoen verlengd wordt. Zandvoort staat wederom klaar om alle racefans te ontvangen.”

Grootse plannen voor 2024

De editie van 2025 is echter nog ver weg. Eerst staat dit jaar, van 23 tot en met 25 augustus, de Dutch Grand Prix 2024 op het programma. De voorbereidingen zijn in volle gang, zo laat Lammers weten: “Over dit jaar kan ik zeggen dat we heel binnenkort met meer nieuws komen over Super Friday. Met het afscheid van Jumbo als partner verdwijnt de Super Friday niet. Integendeel, we maken ons klaar voor de volgende stap, want voor ons is de Super Friday altijd al meer geweest dan alleen de opening van het raceweekend. We willen een ongeëvenaard spektakel creëren dat het beste van het beste in de wereld van sport en entertainment samenbrengt. Of je nu een doorgewinterde racefan bent of gewoon op zoek naar een bucketlist-ervaring, Super Friday is voor iedereen en wordt dus in 2024 al spectaculairder dan ooit."

De kaartverkoop voor de Dutch GP 2025 start eind augustus.