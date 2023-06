Logan Sargeant crashte in de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje, waarna de FW45 van de Amerikaan op de bergauto werd getakeld. Hierdoor was de vloer in vol ornaat te bewonderen en werd deze meteen vastgelegd door de aanwezige fotografen. Een week eerder overkwam dit Red Bull en Mercedes in Monaco. De RB19 en W14 bungelden lange tijd in de lucht in Monte Carlo, waardoor alle F1-teams die vloeren uitgebreid konden inspecteren. Het grote verschil tussen de vloer van Williams en die van Red Bull, is dat de onderkant op de FW45 een stuk simplistischer is dan die van Red Bull.

Williams-teambaas James Vowles geeft eerlijk toe dat hun vloer niet zo complex is als die op andere auto's. "De foto's zijn natuurlijk vergeleken met die van onze concurrenten", zegt de Brit. "Eén ding moet duidelijk zijn: ze zijn een beetje misleidend. Bij ons wordt met name gericht op de diffusor, dit in tegenstelling tot de andere foto's die zich meer richten op de voorkant en het midden van de vloer. Het gedeelte waar je binnen de reglementen meer details aan kunt toevoegen. Dat gezegd hebbende, we missen inderdaad details ten opzichten van de concurrentie. De vloer zou niet nodig moeten zijn om dat te weten. Je kunt het zien aan de rondetijden. Dat is een fundamenteel kenmerk van de balans van de auto en hoe de performance en downforce van de auto zijn. Veel daarvan wordt gegenereerd door de vloer."

De chef benadrukt dat teams niet zomaar zaken kopiëren, maar erkent dat er altijd iets te leren valt. "Het begrijpen van wat de concurrentie doet en dat simpelweg kopiëren, gaat je niet helpen", vervolgt Vowles. "Het geeft misschien een voorsprong en inzicht in waar je naar toe moet, maar zodra je de achterliggende gedachte niet begrijpt, de dynamiek van de luchtstroom, dan heb je geen idee over hoe je consequent kan ontwikkelen om beter te worden dan de ander. Bovendien is alles wat je bij de concurrent ziet na zes of acht weken achterhaald. Zij zijn alweer verder. Het is zaak om te begrijpen waarom ze de vloer zo ontwikkeld hebben, de manier waarop dat is gedaan, wat we kunnen leren en hoe we dat kunnen toepassen op waar we nu zijn. Dat gebeurt de hele tijd. Je kunt echter niet weggaan van een aantal diepgewortelde methodes en systemen die je nodig hebt om te begrijpen hoe je downforce kunt genereren op een efficiënte manier. Onze prioriteit is te leren van anderen als we dat nodig hebben om onze auto verder te ontwikkelen. Iets waarvan we zeker weten dat de auto er sneller van wordt."

Video: Logan Sargeant crasht in VT3 voor de GP van Spanje