Vowles: Veranderde Albon is nog niet gestopt met groeien

Alexander Albon kende een uitstekend 2023 bij Williams, waar hij grootaandeelhouder was wat betreft het aantal punten: 27 punten kwamen van zijn conto. Teamgenoot Logan Sargeant hield het beperkt tot één. Het was een flinke stap vooruit voor Albon, die het in 2022 nog wat moeilijker had na zijn jaar afwezigheid van de Formule 1. Teambaas James Vowles heeft gemerkt dat de Thai veranderde in 2023. De manier waarop Albon zijn taak bij Williams heeft aangepakt, kan rekenen op bewondering van de voormalig Mercedes-hoofdstrateeg.

"Ik ken Alex al zo'n acht jaar en kon niet wachten totdat hij hier zou komen om zo de band die we voorheen hadden weer nieuw leven in te blazen", zegt Vowles tegen Motorsport.com. "Hij is echt snel en heeft de juiste mentaliteit. Dat is echt belangrijk. Niet alleen voor hem, maar voor elke coureur, om zo het meeste uit zichzelf te halen. Als je naar hem kijkt over het hele jaar, en openlijk met hem praat, is hij niet dezelfde coureur als waarmee ik begon in Bahrein. Hij is gedurende het seizoen echt volwassener geworden en hij heeft het maximale uit de auto gehaald, daar is geen twijfel over mogelijk. Als gevolg van zijn ongelofelijke races zijn we dit jaar zevende geworden. Het team heeft het geweldig gedaan door deze auto neer te zetten, maar hij heeft [zo nu en dan] vier of zes auto's achter zich gehad die hem de hele race in de nek zaten te hijgen. Dat is behoorlijk indrukwekkend."

Albon gaf onlangs aan dat zijn tijd bij Red Bull hem tot een completere coureur heeft gemaakt. Wel genoot hij in 2023 van zijn leidersrol bij Williams. Toch is Vowles er niet van overtuigd dat de Formule 1 al Albon in zijn beste vorm heeft gezien. Hij ziet nog genoeg ruimte voor hem om te verbeteren door al het vertrouwen dat hij meeneemt van het seizoen 2023. "Wat ik zo mooi vind aan hem, is dat hij nog niet gestopt is met groeien", vertelt Vowles. "Hij is nog niet gestopt met volwassen worden. Maar wat ik ook zo fijn vind aan hem, is dat er geen politiek bij komt kijken. Hij wil gewoon in de auto stappen en snel zijn. Dat is waarom het ook zo goed werkt", aldus de Williams-teambaas.