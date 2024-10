Vowles kan geluk niet op met 'beste rijdersduo in F1' in 2025

Aan het begin van dit Formule 1-seizoen stonden Logan Sargeant en Alexander Albon bij Williams onder contract, maar eerstgenoemde coureur werd na de Grand Prix van Zandvoort aan de kant gezet. Als tijdelijke vervanger heeft het team het team het zitje van de Amerikaan aan Franco Colapinto, maar na de slotrace in Abu Dhabi moet de Argentijn plaatsmaken voor Carlos Sainz die vanaf 2025 de nieuwe, vaste partner wordt van Albon.

Op papier is dat een ijzersterke line-up. Albon krijgt van alle kanten lof toegezwaaid voor de manier waarop hij bij Williams rijdt en drievoudig racewinnaar Sainz wordt beschouwd als een van de drijvende krachten achter Ferrari. In de Beyond the Grid-podcast is Williams-teambaas James Vowles meer dan blij met het rijdersduo. "Ik denk dat we in '25 de beste line-up van de grid hebben", looft Vowles. Daarmee wil hij overigens niet Colapinto tekort doen. De Argentijn is nu drie races bezig en laat een uitstekende indruk achter. "Franco doet het geweldig. Het enige wat hij tekortkomt, is ervaring. Dat is iets wat Carlos wel heeft. Maar hij doet zijn werk uitstekend."

Een ander aspect dat Sainz meeneemt wil Vowles ook graag benadrukken. "Het gaat dan niet alleen om het rijden van de auto, maar ook over het leiden van het team richting de top. Op die gebieden hebben we de beste line-up", verklaart de teambaas. "Dit helpt ons om te motiveren en ons om verder te pushen. Er zijn goede ontwikkelingen gaande, zowel voor '24 als '25."

Colapinto maakte indruk bij test in Silverstone

Dit seizoen rijdt Colapinto dus nog. Vowles kan hem voor volgend jaar geen stoeltje bieden, maar verklaart wel enorm onder de indruk van de jonge coureur te zijn. "We wilden hem ten eerste in de auto zetten omdat hij uit onze academie komt, en ik geloof in het investeren in de mensen van onze academie", vertelt de 45-jarige topman. "[Dat hij het zo goed doet was] een verrassing voor ons allemaal, maar als ik jullie vraag om eens in detail te kijken wat hij hiervoor heeft gedaan - en dat is de reden waarom hij hier rijdt -, zie je dat hij nooit in de simulator heeft gereden of getest. Hij reed waar hij het geld voor had. Wanneer hij bij die teams reed, deed hij het geweldig zonder ook maar een kilometer getest te hebben."

"Dit jaar stapte hij in F2 in en ontwikkelde zich daar heel snel. Daarom beloonden we hem met een test op Silverstone", vervolgt Vowles. "Ik was met stomheid geslagen hoe snel hij daar was. Ik sprak hem daarover en hij zei: 'ja, ik krijg misschien deze kans nooit weer. Ik probeerde direct te genieten'. Op de simulator is hij ook nog eens net zo snel als Alex, en onze simulator is heel goed. We weten natuurlijk nooit echt hoe het met realiteit overeenkomt, maar ik wist dat hij snel zou zijn."

Dat Colapinto zó snel op tempo was, had Vowles ook weer niet verwacht. "Ik dacht dat hij een paar races nodig zou hebben en dat hij in de Amerika's er zou zijn. Maar zijn sterke punten zijn precies wat ik van hem verwacht. Hij kan de druk van duizend kanten aan en gaat daar goed mee om. Hij raakt nooit van streek, nooit in paniek en nooit overladen. Hij geeft veel en daardoor kan ik hem ook veel geven", besluit Vowles.