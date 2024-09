Claire Williams: "Ons familieteam zou nog steeds bestaan als..."

De grote naam en de fabriekslocatie in Grove in Engeland zijn gebleven, maar verder is bijna alles veranderd bij het traditionele Formule 1-team Williams sinds de familie Williams het raceteam verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Dat was vier jaar geleden, maar nu gelooft Claire Williams, dochter van teamoprichter Frank Williams, dat het familieteam nog had kunnen bestaan.

In de podcast Business of Sport beschrijft Claire Williams de ongelukkige omstandigheden die volgens haar hebben geleid tot het einde van het familieteam. Een belangrijke factor was de coronapandemie van 2020, een andere was het (nog steeds smeulende) geschil met titelsponsor ROKiT en tot slot was het een kwestie van slechte timing. Want toen de Formule 1 na de pauze in het coronajaar weer van start ging, was het team van de Williams-familie al verleden tijd.

"In 2021, het tweede jaar van de pandemie, ging de interesse in Formule 1 door het dak", blikt Williams terug op die periode. "Helaas misten we dat met een jaar. We moesten het team in 2020 verkopen, omdat we geen geld meer hadden. Als het ons als familie was gelukt om het seizoen 2020 door te komen, dan zou ons familieteam nu nog steeds bestaan. Daar ben ik van overtuigd. Om het maar eens bot te zeggen: het geld was gewoon op."

Nicholas Latifi, Williams FW42 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Hoe dat kon gebeuren? "In 2019 hadden we [met ROKiT] een titelsponsor", aldus Williams. "Maar toen we eind 2019 spraken over de betalingen voor 2020, die contractueel gegarandeerd waren, kwam daar niets uit. Onze titelsponsor betaalde niet. Toen hebben we ze aangeklaagd en we kregen gelijk bij de rechter. Maar de dertig miljoen dollar die ze ons in het vonnis schuldig waren, was slechts de helft van wat ze ons hadden moeten betalen." De ontbrekende miljoenen zorgden voor een "enorm gat" in het budget van Williams voor 2020. "En toen we al in Melbourne waren, sloeg de pandemie van het coronavirus toe en moesten we terug naar huis zonder iets bereikt te hebben."

De periode zonder races verergerde de problemen bij Williams nog verder. "Als je niet racet, krijg je niet betaald. Dat was de laatste nagel aan de doodskist voor ons", zegt Williams. Ze geeft zichzelf of haar team niet de schuld: het waren "omstandigheden buiten onze controle" die het raceteam naar dit punt leidden.

Dorilton ziet investering vervijfvoudigen

Williams heeft het niet over de neergang die het voormalige topteam al voor corona inzette. In plaats daarvan benadrukt Claire Williams de emotionele last die de verkoop van het team vandaag de dag nog steeds voor haar betekent als ze zegt: "Er is nooit een dag dat ik tevreden ben dat we Williams hebben verkocht. Nooit. Die gedachte komt gewoon niet bij me op." De enige troost van Williams is dat de naam van de familie voortleeft en dat het in Dorilton Capital serieuze kopers heeft gevonden. Het zijn volgens Williams 'mensen die zorgen voor het team, het erfgoed en het personeel'. "En we hadden geluk, want 2020 was voor iedereen een verschrikkelijk jaar. Niemand wilde op dat moment een bedrijf kopen en zeker geen worstelend Formule 1-team. Maar zij deden precies dat en het was het best mogelijke scenario voor ons."

Dat Dorilton Capital slechts 150 miljoen euro hoefde te betalen voor Williams, terwijl het Amerikaanse zakenblad Forbes de waarde van het team in 2023 al op 725 miljoen euro schatte, is iets waar Williams niet al te lang bij stil wil staan. "Voor mij gaat het niet om het geld", benadrukt ze. "Het was meer geld dan de meeste mensen in hun hele leven zullen hebben."