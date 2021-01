Key overtuigd van Ricciardo: "Kan McLaren terug naar top helpen"

Na twee seizoenen in dienst van het fabrieksteam van Renault waagt Ricciardo voor 2021 de overstap naar McLaren. Hij vervangt bij de Britse renstal de naar Ferrari vertrokken Carlos Sainz. Die reed op zijn beurt twee jaar voor McLaren en nam het team bij de hand op weg naar de vierde plaats bij de constructeurs in 2019 en de derde plek in 2020, de beste klassering van het team sinds 2012. Na de moeilijke jaren met motorleverancier Honda vond McLaren met Renault-motoren de weg omhoog en voor de komende jaren zijn de vooruitzichten wederom rooskleurig. Het team komt vanaf 2021 namelijk uit met krachtbronnen van Mercedes, die sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014 als de maatstaf gelden in de F1.

Dat leidt ook tot de nodige hoop binnen McLaren zelf, onderschrijft Key. Het doel is om weer in de top mee te draaien en hij vermoedt dat het team daarbij veel kan hebben aan Ricciardo. “We zouden natuurlijk graag zelf een topteam worden en met zijn hulp kunnen we meer stappen in die richting zetten”, vertelde hij in de podcast F1 Nation. “Ik denk dat hij in staat is om aan de top mee te draaien en dat hebben we hem in de afgelopen jaren ook zien doen. Hij is naar mijn mening een van die coureurs die bij ieder topteam in kan stappen en goed kan presteren. Ik heb hem heel hoog zitten.”

Ricciardo kan door Sainz achtergelaten gat vullen

McLaren zag Sainz deze winter vertrekken naar Ferrari, waar hij de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc wordt. De Britse renstal was onder de indruk van de verrichtingen van de Spanjaard en hij zal gemist worden, aldus Key. Toch denkt hij dat Ricciardo een uitstekende vervanger is. “Het verlies van Sainz laat een gat achter, maar zijn vervanger gaat dat heel goed opvullen. Het is geweldig om Daniel aan boord te hebben. In het verleden heb ik met hem gewerkt, dus ik weet dat hij nieuwe en andere meningen en werkwijzen naar het team meeneemt. Dat is ook welkom. Dus er is een gat om te vullen, maar we hebben een geweldige man om dat te doen.”

Key en Ricciardo werkten in 2012 en 2013 al samen bij Toro Rosso, toen Ricciardo daar racete en Key de technisch directeur was. Daar maakte de Britse engineer kennis met de persoonlijkheid van de Australische coureur en zijn kwaliteiten als coureur. Hij vermoedt dat McLaren zich een voordeel kan doen met die kwaliteiten. “Hij is enorm vastberaden als hij racet en met zijn ervaring, kwaliteiten en vertrouwen denk ik dat hij zich nu echt gevestigd heeft als racewinnaar”, zei Key. “Deze facetten brengen samen veel vertrouwen naar het team, evenals een iets andere blik op hoe we bepaalde technische zaken van de auto zien. Op dat vlak brengt hij goede kennis met zich mee.”