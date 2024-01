Allison: Dwangmatige behoefte om te winnen nog aanwezig bij Hamilton

Sinds de herintrede van het grondeffect in de Formule 1 in 2022 wordt de koningsklasse gedomineerd door Red Bull Racing. Mercedes heeft in de afgelopen twee seizoenen slechts één race kunnen winnen, want George Russell was in 2022 in Brazilië de sterkste van het veld. Lewis Hamilton heeft sinds de komst van het huidige reglement echter geen enkele race meer gewonnen, waardoor hij zijn eerste twee zegeloze seizoenen sinds zijn F1-debuut in 2007 achter de rug heeft. Het heeft geleid tot vragen of Hamilton nog genoeg honger naar succes heeft, al speelt dit thema volgens technisch directeur James Vowles niet binnen Mercedes zelf.

"Ik denk dat je moeite zou hebben om een coureur op de grid te vinden die niet gemotiveerd is. Dat hoort er bij hen een beetje bij. En over het algemeen geldt: hoe succesvoller de coureurs zijn geweest, hoe onvermijdelijker dat er een dwangmatige behoefte om te winnen is. In het geval van Lewis is het gewoon een essentieel onderdeel van wie hij is, dus er bestaat geen twijfel over zijn motivatie om weer te gaan winnen", zegt Allison. "Maar of hij daarin slaagt, hangt veel meer af van de uitrusting die we hem hebben gegeven dan dat het van hemzelf afhangt. Dat vermogen heeft hij altijd al gehad."

Voor het aankomende seizoen gooit Mercedes het over een andere boeg met het ontwerp van de bolide en dat zorgt voor groeiend vertrouwen binnen het team dat de belangrijkste problemen van de W13 en W14 worden rechtgezet. In de huidige fase van de ontwikkeling van de W15 kunnen zowel Hamilton als Russell echter relatief weinig bijdragen, erkent Allison. "In de winter is de rol van de coureurs vooral dat ze op hun fysieke conditie letten, ervoor zorgen dat ze mentaal voorbereid zijn en gewoon in contact blijven met ons over onze successen en mislukkingen, terwijl we bezig zijn om de auto gespecificeerd, gebouwd, getest en gereed voor hen te krijgen. Het is niet echt een deel van het jaar waarin ze een andere rol kunnen spelen dan observeren wat we aan het doen zijn. Zodra de auto rijdt en tegen ons praat, is de coureur de tolk en dan wordt hun stem veel belangrijker. In de winter moeten ze zich gewoon voorbereiden op de nieuwe uitdaging."