Vroeg in 2020 nam Ferrari de beslissing dat het Leclerc als de aangewezen man voor de toekomst ziet. Het contract met de Monegask werd verlengd tot en met 2024 en bovendien nam het team afscheid van Sebastian Vettel. De Duitser wordt na een tegenvallend 2020 vervangen door Carlos Sainz Jr.. In eerste instantie werd verwacht dat Sainz bij de Scuderia de tweede viool zou gaan spelen, maar Villeneuve denkt dat het wel eens anders kan verlopen. Dat vertelde de wereldkampioen van 1997 in gesprek met de Corriere della Sera.

“Voor Charles is Sainz het echte gevaar. Want Carlos heeft nooit eerder voor zo’n belangrijk team gereden”, vertelde Villeneuve. Hij ziet dat Sainz in de afgelopen jaren lessen heeft geleerd waardoor hij Leclerc het vuur wel eens aan de schenen kan gaan leggen. “Hij heeft zichzelf in de loop der tijd ontwikkeld, hij arriveert bij het team met vechtlust en ervaring en hij is gewend aan het omgaan met snelle teamgenoten. Hij is koel, hij bestudeert dingen en hij kan heel irritant worden voor Charles.” Die strijd gaat waarschijnlijk vaak niet om podiumplaatsen, net als in 2020. Toch is Villeneuve voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten van de Scuderia. “Ferrari is beter dan vorig jaar. Op Imola zullen we meer te weten komen.”

Hamilton de beste ooit?

Verder naar het front is Lewis Hamilton op de best denkbare manier begonnen aan het verdedigen van zijn wereldtitel. De Mercedes-coureur zegevierde tegen de verwachtingen in bij de GP van Bahrein, nadat Max Verstappen het hele weekend de snelste man was geweest. De afgelopen jaren verzamelde Hamilton een reeks F1-records en ook is hij steeds nadrukkelijker onderdeel aan het worden van de gesprekken over de beste F1-coureur ooit. Desondanks weet Villeneuve niet of de Brit daadwerkelijk beter is dan Michael Schumacher en Ayrton Senna, twee andere coureurs die aanspraak maken op die eretitel. “Ik weet het niet. Michael en Ayrton wonnen met auto’s waarin ze niet hadden moeten winnen, in gecompliceerde situaties en zonder de steun van het team. Lewis heeft anderzijds altijd gedomineerd met de beste auto én met interne steun. Het is dus noodzakelijk om hem te zien zonder deze twee factoren."