Plooij komt met nieuw F1-boek: "Zoveel te vertellen in coronatijd"

"Als we over dertig of veertig jaar hopelijk in één of ander bejaardentehuis zitten, dan praten we hier nog steeds over. Dan kijken we terug op 2020 met de woorden 'ah ja, dat was het coronajaar'. Dit is en blijft toch een heel bijzonder jaar. Ook een jaar waarin van alles gebeurde: F1 ging eerst niet door, later toch wel, maar ja hoe ging het dan door? Er valt echt een hoop te vertellen", zo begint Jack Plooij het gesprek. Dat laatste is ook meteen de reden dat er vanaf 18 december een compleet nieuw Formule 1-boek in de (online) winkels ligt, zo kan Motorsport.com nu alvast exclusief melden: In de pits gebeurt altijd iets.

Pre-order hier het nieuwe boek van Jack Plooij

Persoonlijke anekdotes: Een levensechte pop in Oostenrijk?

Het nieuwe werk bestaat vooral uit de eigen en vaak vermakelijke belevenissen van Plooij in de Formule 1-wereld anno 2020, in combinatie met een jaarterugblik die hij voordien al met Olav Mol en Erik Houben uitbracht. "Ja, je zegt het precies goed. Het is de beleving van een heel jaar met tussendoor verslagen van de races. Het bevat eigenlijk alle belevenissen van een bijzonder jaar." Die belevenissen speelden zich overigens niet alleen in de paddock af. Zo vertelt Plooij in het boek over zijn eigen hartoperatie en bleek de werkplek door corona ook iets anders dan voorzien. Na een achteraf gezien nutteloos bezoekje aan Melbourne moest de Ziggo-crew tijdens de eerste races van 2020 verstek laten gaan op locatie. "Maar ook daar zijn natuurlijk weer allerlei verhalen over te vertellen. Zo moesten we in Hilversum aan talloze voorwaarden voldoen. We mochten niet naast elkaar zitten en moesten in aparte commentaarposities zitten. En natuurlijk: hoe werkte het achter de schermen om interviews met rijders te krijgen?"

Het korte antwoord daarop luidt 'via Zoom' al valt in het boek te lezen dat Plooij en Ziggo daar eigenlijk een ander plan voor hadden: "We hebben toen nog wel iets grappigs bedacht voor het geval we niet mochten. Er is een levensechte pop van mij gemaakt met daarin een camera. Die zouden we dan in de perszone bij het circuit neerzetten en met behulp van wat technische ondersteuning zou ik de rijders als ze langs mijn alter ego liepen alsnog iets kunnen vragen." Formula One Management stak daar uiteindelijk een stokje voor, waardoor Plooij vanuit de Ziggo-studio aangewezen bleef op Zoom. Voor de schrijvende pers werkt dat wel aardig, maar de pitreporter heeft er mindere ervaringen mee. "Een drama. Wij moesten voor of achter jullie interviews aan. Dan had ik om tien over vijf met Max afgesproken en om half zes met Gasly. Maar dan werd Max ineens half zes en moest ik Gasly cancellen. Nee, dat was niks, niet fijn."

'Zeker een 8+ voor de amusementswaarde'

Vanaf de krachtmetingen op Silverstone waren Plooij en consorten wel weer van de partij, al was de beleving aldaar ook anders dan voorheen. "Die beleving bestaat uit mondkapjes en uit beperkingen hè. Je krijgt de emoties van coureurs niet meer mee. Bovendien staan ze twee meter verderop. Dat hebben we nu technisch wel aardig opgelost, maar in het begin kon ik die gasten ook nauwelijks verstaan joh." Desondanks telt Plooij vooral zijn zegeningen, zowel in het eigen werk als ook met de georganiseerde F1-races. "Ja, ik vind 2020 eigenlijk wel weer een prachtig seizoen. Qua amusementswaarde is dit zeker een 8+, ik vind het geweldig. Er gebeurt toch van alles? Gasly wint opeens een race, Sainz leidt een Grand Prix en ga zo maar door. Het is toch prachtig man?" Zo'n 'prachtige' jaargang verdient volgens Plooij zonder enige twijfel een nieuw boek en dat komt er dus ook. "Er is zoveel te delen met mensen, dat hebben we allemaal aan het papier toevertrouwd. Het zou zonde zijn om uitgerekend dit jaar niks te vertellen."

Het nieuwe boek van Jack Plooij 'In de pits gebeurt altijd iets' zal het volledige Formule 1-seizoen 2020 beslaan en verschijnt derhalve op vrijdag 18 december. De jaarterugblik doorspekt met eigen anekdotes wordt traditiegetrouw uitgebracht door Uitgeverij Volt.

Bestel het nieuwe boek hier en je hebt hem gegarandeerd met kerst in huis!