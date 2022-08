Daniel Ricciardo heeft de voorbije anderhalf jaar de verwachtingen bij McLaren niet waar kunnen maken. Zijn sensationele zege in Monza - de eerste overwinning van het team uit Woking in bijna negen jaar tijd - was het bewijs van zijn onmiskenbare talent. Buiten dat heeft de goedlachse Australiër zelden echt kunnen stralen. Waar hij zich in het eerste jaar nog kon verschuilen achter ‘aanpassingsproblemen’, komt hij ook met de nieuwe generatie F1-bolides niet lekker uit de verf. Na dertien races in 2021 stond Ricciardo op 56 punten en 9 puntenfinishes. Zijn score dit jaar? Slechts 19 punten en 5 puntenfinishes.

In de bikkelharde Formule 1 is er geen plaats voor ondermaats presterende rijders, hoe groot je erelijst of je naam ook mag zijn. McLaren heeft Ricciardo laten weten hem volgend jaar te willen vervangen door Oscar Piastri, ondanks het doorlopende contract van de man uit Perth.

De grote vraag is en blijft: waarom heeft Ricciardo de voorbije twee seizoenen zoveel moeite gehad met de McLarens, terwijl teamgenoot Lando Norris regelmatig kon excelleren? Belangrijk om hierbij op te merken is dat de papaya-oranje bolide, ondanks de ingrijpende reglementswijziging, qua rijgedrag niet ingrijpend veranderd is. De MCL36 excelleert, net als de MCL35M, in de snelle bochten en komt minder lekker vooruit op middelhoge snelheid. Ondanks de ambitie van McLaren om deze zwakke plekken te verhelpen, kreeg Ricciardo ook dit jaar te maken met een wagen die niet bij zijn rijstijl past.

“De auto voelt door de nieuwe reglementen anders aan, maar het DNA is nauwelijks veranderd”, legt Ricciardo uit in een exclusief interview met Motorsport.com. “Sommige dingen waar ik vorig jaar moeite mee had, zijn teruggekomen in deze nieuwe auto. We beginnen steeds beter te begrijpen hoe de vork in de steel zit. Ik heb uiteraard geprobeerd om het te omschrijven, maar om het echt te begrijpen… Is het aerodynamica? Is het geometrie? Snap je wat ik bedoel? We leren er steeds meer over, en ook Lando klaagt erover. Hij is er gewoon aan gewend.”

Daniel Ricciardo in de McLaren MCL36. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

De Brit deelt inderdaad de mening van zijn teammakker, zo laat hij in gesprek met Motorsport.com weten: “De auto die ik nu heb, is totaal niet wat ik wil voor mijn rijstijl. Het past me niet. Het is niet slecht, het is niet anders en je moet het er mee doen. Daarom heb ik dit jaar redelijk gepresteerd, door me aan te passen aan iets wat ik niet echt prettig vind.”

Frustratie krijgt de overhand

Hiermee kaart Norris direct een belangrijk verschil met Ricciardo aan. Waar de jonge Brit in staat is geweest om de problemen heen te werken en zich aan te passen aan de karakteristieken van de MCL36, krijgt Ricciardo dat niet voor elkaar. De Australiër boekte zijn grootste successen met wagens waarin hij het volste vertrouwen had, waardoor hij agressief kon zijn en flink mee kon smijten. De McLarens van de voorbije twee seizoenen gaven hem die kans geen moment. Ricciardo stelt dat dit jaar nieuwe problemen boven zijn komen drijven, waardoor hij nog meer achter de feiten aan loopt: “Sommige van de problemen zijn overblijfselen. Daarnaast zijn er nieuwe dingen waarvan je denkt: ‘Damn, oké!’. Het komt uiteindelijk gewoon neer op het gevoel. Het is lastig om de auto te lezen en om in de race constant te presteren. Mijn rondetijden variëren behoorlijk, dat is nogal ongewoon. Soms word ik er gewoon door overvallen: ‘Oh shit, ik had niet verwacht dat de auto dit zou doen in die bocht’. Het is gewoon listig. En dat frustreert: ‘Waarom had ik daar een blokkerend wiel? Ik heb niks bijzonders gedaan, dus waarom in hemelsnaam gebeurt dat opeens?!’. Dat soort dingen.”

Ook al is Norris zijn teammakker met grote regelmaat (veel) te snel af, het doet niets met het zelfvertrouwen van de goedlachse coureur: “Op de dagen dat ik acht tienden achterstand heb, geloof ik gewoon niet dat dat waar is, snap je? Kijk maar naar de rest van de grid. Zelfs de beste coureur op de grid - wie dat ook is - is niet acht tienden sneller dan de nummer twee. Het is een enorm gat. Ik leer nog veel over de auto. Dat is niet gemakkelijk, maar we komen er wel.”

Een van de weinige keren in 2022 dat Daniel Ricciardo zijn teamgenoot versloeg. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Herstel komt te laat

Hij is er altijd in blijven geloven dat het goed komt. Een herhaling van zijn zinderende zege in Monza wordt misschien wat lastig, maar hij blijft benadrukken dat een doorbraak niet ver weg meer kan zijn. “We hebben veel geprobeerd en veel geleerd. Ik zet de wereld nog steeds niet in vuur en vlam, ik zeg ook niet dat ik volgende race ga winnen, maar ik heb het gevoel dat het gaat komen. Dat houdt me gemotiveerd. Dat geldt ook voor het team om me heen, zij geloven erin. Ze zeggen me niet gewoon wat ik wil horen.”

Die doorbraak komt hoe dan ook te laat. Het geduld van McLaren is op. De onverwachte beschikbaarheid van Oscar Piastri heeft de boel in een stroomversnelling gebracht. Het Britse team kon deze kans niet laten liggen, zelfs als dat ten koste zou gaan van een populaire oud-winnaar als Ricciardo. En dat is iets wat we niet moeten vergeten. Ricciardo is een grote naam. Al zijn acht F1-zeges kwamen met een wagen die op dat moment niet de snelste bolide van het veld was. Hij kon op sommige momenten meer uit de auto persen dan erin zat. Maar soms is de combinatie rijder-auto niet optimaal. En dat is bij McLaren het geval. Dat heeft zeker niet alleen met de coureur te maken.

Waar Ricciardo ook naartoe gaat, het doel is om zijn mojo terug te vinden en zijn blazoen weer wat op te poetsen. Met een auto die past bij zijn rijstijl, kan dat sneller gebeuren dan menigeen verwacht.

Daniel Ricciardo viert zijn grootste succes in dienst van McLaren. Foto: Steven Tee / Motorsport Images