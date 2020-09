Interview: Wie zit er achter de nieuwe naam van Circuit Zandvoort?

De naam van het duinencircuit is door de jaren heen allerminst in beton gegoten: Circuit Park Zandvoort, Circuit Zandvoort en vanaf 2020 de laatstgenoemde versie met een commerciële partij ervoor. De organisatie in Zandvoort had daarvoor een grote aankondiging gepland, maar moest door een zomerstorm uitwijken naar de verbouwde pitboxen. Het enthousiasme was er echter niet minder om. Circuitdirecteur Robert van Overdijk bleek in zijn nopjes met de stap en hetzelfde gold voor de naamgevende partij. Maar wij wat doet het bedrijf?

"Nou CM.com is om te beginnen een techbedrijf, beursgenoteerd in Nederland en bovenal snelgroeiend", legt CEO Jeroen van Glabbeek vanaf het verbouwde circuit uit aan Motorsport.com. "Maar we willen graag wat bekender worden en deze sponsorship past daar super bij. Dit is een circuit van mensen met ambitie, dus we vullen elkaar goed aan. Jaren geleden hoorden wij hier al 'ooit moet de Formule 1 hier terugkomen'. Niemand geloofde daar toen in, maar wij eerlijk gezegd wel omdat we zagen hoe serieus al die mensen daarmee bezig waren."

Dat Zandvoort inmiddels echt een F1-contract op zak heeft en onder normale omstandigheden op de Formule 1-kalender van 2021 staat, maakte het plaatje voor CM.com compleet om in te stappen. "Ja, op een gegeven moment dachten we 'we willen meer, vooral meer in beeld komen'. En als we dan die naam van het circuit kunnen sponsoren, die naam ziet iedereen. Je hebt altijd van die lijstjes met waar alle Grands Prix worden verreden, nou daar staat CM.com Circuit Zandvoort straks mooi tussen. Beter kan niet voor ons. Bovendien wordt de Formule 1 overal ter wereld bekeken, ook dat is voor een merk in opbouw heel belangrijk."

Corona leek even roet in het eten te gooien, al wil Van Glabbeek daar niet louter pessimistisch naar kijken. "Veel van onze technologieën, zoals contactloos betalen, hebben door corona juist een vlucht genomen, bijvoorbeeld op de terrassen in Nederland." Dit brengt ons ook bij het werk achter de schermen in Zandvoort. CM.com is nu weliswaar pas titelsponsor van het circuit, maar de samenwerking is bepaald niet nieuw. "Nee, voor de Dutch Grand Prix hebben we de kaartverkoop ook al gedaan. Normaal is dat een stressmoment voor mensen: allemaal tegelijk naar een website en dan de site op zwart. Maar wij hebben dat stressmoment weggenomen door mensen meerdere weken te geven om zich in te schrijven en om allerlei voorkeuren kenbaar te maken. Het plezierig maken van zo'n ervaring zeg maar, daar willen we met CM.com."

"Daarna proberen we met al die mensen in contact te blijven. Via e-mail, sms maar ook via WhatsApp. De mobiele telefoon is daar heel belangrijk voor", vervolgt Van Glabbeek. Dit is ook het punt waarop het circuit garen spint bij de techniek. Deze communicatie brengt bijvoorbeeld in kaart hoe mensen naar het circuit komen, hetgeen kan helpen om het veelbesproken fileleed te verzachten. Een traditioneel struikelblok in Zandvoort. "Nou ja, zeker. Door deze technologie kun je er met mensen over praten hè. Kom je met de auto of met de trein, heb je een parkeerkaartje nodig of niet? Daar kun je allemaal over in gesprek gaan met mensen." De rol van CM.com is al met al nog anoniem, maar niet te onderschatten groot. Voor de geplande editie van 2021 is het pakket waar de technologie voor moeten dienen nog omvangrijker: ticketing, contact met fans en idealiter ook contactloos betalen. "Of mensen dan hun kaartje kopen via CM, het biertje betalen via CM en Max Verstappen zien winnen? Haha, nou vooral dat laatste hè, daar gaan we voor", sluit Van Glabbeek met een knipoog en een lach af.

Bekijk hierboven het hele interview met CM.com CEO Jeroen van Glabbeek over de nieuwe naam van Circuit Zandvoort, de technieken van de Dutch GP en het perspectief van een F1-race in Nederland voor de komende jaren.