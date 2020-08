Interview: Nieuwe naam, Grade One en hoop op fans in Zandvoort

Voor de vierde media-update sinds de F1-aankondiging in mei 2019 is het nationale journaille andermaal uitgenodigd in de duinen. Op het programma staat onder meer een spectaculaire aankondiging van de nieuwe titelsponsor - met vuurwerkshow en al - maar zomerstorm Francis gooit roet in het eten. Door moeder natuur vindt de aankondiging dan maar in de vernieuwde pitboxen plaats, al is het enthousiasme er bij de hoofdrolspelers niet bepaald minder om.

Zo doet Van Overdijk vol trots uit de doeken dat 'zijn' baan voortaan CM.com Circuit Zandvoort dient te worden genoemd. Een verandering die puristen vooral als een manier zien om geld binnen te harken, al spreekt de circuitdirecteur liever van een nieuwe stap in de ontwikkeling van de verbouwde baan in Zandvoort. "Het geeft twee dingen weer wat mij betreft: allereerst dat twee bedrijven elkaar vinden en dat ze elkaar versterken op allerlei vlakken. Maar nog belangrijker is dat een groot en beursgenoteerd bedrijf zijn naam wil verbinden aan ons circuit. Dat geeft natuurlijk ook aan dat het circuit inmiddels weer een hele andere status heeft gekregen."

Desondanks heeft Van Overdijk wel begrip voor scepsis onder fans over de nieuwe naam. "Ik snap best dat mensen dat zeggen [over geld]. Maar tegenwoordig moeten de meeste evenementenlocaties in Nederland hun eigen eigen broek ophouden. Dat was ook zo met de Dutch Grand Prix, Rutte zei daarover ook 'los dat maar even met het bedrijfsleven op'. Nou dat hebben we samen gedaan, ook met dank aan heel veel fans. Maar op het moment dat je een volgende stap wilt zetten, is het in de sportsponsoring helemaal niet raar dat bedrijven elkaars naam gebruiken of de verbinding zoeken met elkaars naam. Dit is helemaal niet vreemd hoor."

Ongeacht de naam: Zandvoort moet het decor worden van de allereerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985. Maar wanneer wordt die dan gehouden? De Dutch GP-organisatie wil het evenement dolgraag met 300.000 fans houden, maar is dat volgend jaar wel haalbaar door de coronasituatie? En zo niet, krijgen we dan uitstel tot 2022? "Nou ja, dan vraag je mij om in een glazen bol te kijken en volgens mij kun jij dat niet en ik zeker niet. Daar ga ik nog geen uitspraken over doen. We hebben te maken met de realiteit van nu en die realiteit is dat wij in 2021 gewoon weer op de kalender staan", aldus Van Overdijk in gesprek met Motorsport.com. "We staan zeker nog achter het besluit om de race in 2020 niet te organiseren. En of we datzelfde weer zullen besluiten, mocht die keuze [zonder fans] zich voordoen in 2021, laten we daar in een later stadium nog maar eens goed naar kijken."

De voorkeur van Van Overdijk gaat in ieder geval zonder enige twijfel uit naar een race met fans in 2021. Zoals Jan Lammers al eerder aangaf kan de Dutch GP - normaliter in beeld voor mei - daarvoor zelfs worden verschoven naar een later moment in het jaar. "We hebben altijd gezegd: als je aan ons vraagt 'hoe zou je die race het allerliefst organiseren' dan is dat voor mij overduidelijk met meer dan 100.000 mensen per dag. Daar is het event ook uit voortgekomen, uit het enthousiasme in Nederland. En dat staat voor mij nog steeds recht overeind. Maar mocht in de komende maanden blijken dat we aan andere alternatieven moeten denken, dan zullen we dat doen. Ook dat hebben we altijd gezegd. Maar goed, er is voor ons geen discussie: als we kunnen racen met publiek dan gaan we natuurlijk ook racen met publiek."

