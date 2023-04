Niet alleen op het circuit doet Nederland het goed, ook naast de baan spreken we een aardig woordje mee. Zo zijn er begin dit jaar twee Nederlanders opgenomen in het FIA High Performance Programme for Officials, dat ervoor moet zorgen dat er ook in de toekomst voldoende capabele wedstrijdleiders en sportcommissarissen zijn om alle kampioenschappen in goede banen te leiden. Claire Dubbelman is als race director geselecteerd voor het programma, Natalie Corsmit als steward.

In de voetsporen van opa

Laatstgenoemde is een kleindochter van John Corsmit, die in de jaren tachtig en negentig als steward en race director actief was bij de Formule 1 en in verschillende commissies van de FIA zat. In navolging van opa besloot Natalie Corsmit zo’n negentien jaar geleden zelf als sportcommissaris aan de gang te gaan in de nationale autosport.

"Ik ging vroeger als kind één keer per jaar met mijn opa mee naar een Grand Prix, voor het eerst toen ik zeven was", vertelt ze aan Motorsport.com. "Het ging dan meestal om een race die tijdens de zomervakantie viel, dus Engeland, Duitsland, Hongarije of België. Ik vond het erg interessant om te zien wat er allemaal bij een race komt kijken en hoeveel mensen en bedrijven erbij betrokken zijn. En die interesse is altijd gebleven. Alleen ging ik vervolgens studeren, waarna het 'gewone' leven kwam. Maar nadat mijn opa in 2000 was overleden, vond ik het eigenlijk wel jammer dat ik er verder niets mee deed. Ik heb me toen aangemeld bij de KNAF om sportcommissaris te worden."

Na op gesprek te zijn geweest bij de Nederlandse autosportbond en een toelatingstoets te hebben gedaan, liep Corsmit eerst twee jaar als adjunct-sportcommissaris mee, alvorens ze door de KNAF als steward bij alle takken van de autosport werd ingezet. Van karting tot autocross en van rally tot ovalracing. "Ik draaide zes tot acht weekenden per jaar als sportcommissaris, toen ik alleen nog op nationaal niveau actief was", zegt Corsmit. "Maar daar zitten ook eendaagse evenementen tussen, zoals autocross. Je geeft uiteindelijk zelf aan hoe vaak je ingezet wil worden, maar je moet wel minimaal vier keer per jaar beschikbaar zijn, aangezien het anders niet zoveel zin heeft om het hele traject in te gaan om sportcommissaris te worden."

John Corsmit werkte in de jaren negentig als race director bij de Formule 1. Foto: Motorsport Images

Stap naar internationaal

Het eerste internationale optreden van Corsmit kwam in 2021. Bij de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort kwam ze als nationale steward in actie bij de Formule 3. Bij elk autosportevenement is een panel van drie stewards actief om incidenten te beoordelen en indien nodig straffen uit te delen. In internationaal verband gaat het om een hoofdsteward en een tweede steward die allebei door de FIA zijn aangesteld, en een nationale steward die door de nationale autosportbond wordt aangeleverd. Ter voorbereiding op haar internationale debuut in augustus 2021 nam Corsmit in februari van dat jaar deel aan het FIA International Stewards Programme, een tweedaagse seminar dat toen vanwege het coronavirus online werd gehouden. "Er waren diverse webinars over stewardgerelateerde onderwerpen. En als afsluiting moest ik een toets maken en binnen een half uur een casus uitwerken", aldus Corsmit over hoe haar internationale 'stewardsexamen' eruitzag.

Een van de verschillen tussen het werken als steward bij een Nederlands evenement en een internationale wedstrijd is dat de race director op nationaal niveau meteen de straf uitdeelt als er sprake is van een overtreding waar volgens de regels een vaste sanctie voor staat. "In de karting krijg je bijvoorbeeld drie strafseconden als je een valse start maakt. Die straf staat vast en wordt daarom volgens het Nederlandse systeem niet door de stewards maar door de wedstrijdleider opgelegd", legt Corsmit uit. "Mocht er vervolgens een protest komen, gaan de stewards ernaar kijken om te zien of de wedstrijdleider de straf terecht heeft opgelegd."

Bij internationale races wordt elk incident door de race director naar de stewards doorverwezen, waarna die met een oordeel komen. Op internationaal niveau hebben de stewards het dus een stuk drukker. Corsmit: "Daar komt nog eens bij dat bij internationale races de beslissingen helemaal moeten worden uitgeschreven, omdat die informatie ook door de media wordt gebruikt. Op nationaal niveau zijn de uitspraken veel beknopter."

Vorig jaar mocht Corsmit opnieuw meedoen aan het FIA International Stewards Programme, dat in 2017 onder toenmalig president Jean Todt is opgezet. "Dit keer mocht je alleen aan de casestudie werken als je 75 procent van de toets had gehaald", vertelt Corsmit. "Voor de casestudie werden we in groepjes opgesplitst en in aparte 'break out rooms' gezet. Je werd vervolgens niet alleen beoordeeld op wat je weet, maar ook op hoe je met anderen samenwerkt." In 2022 werkte Corsmit als steward bij drie internationale en vier nationale wedstrijden. "Ik denk dat ik op basis van hoe ik het tijdens het seminar heb gedaan en bij de internationale races heb gefunctioneerd op het lijstje met kandidaten ben gekomen voor het FIA High Performance Programme."

Geselecteerd uit grote groep

In november 2022 volgde een online intakegesprek voor het High Performance Programma, dat er op initiatief van de huidige president Mohammed Ben Sulayem is gekomen. "Tijdens dat gesprek werd onder meer gevraagd hoe toegewijd je bent en wat je aankunt. Ze willen natuurlijk zeker weten dat je er wel mee verder gaat, voordat ze je in het programma opnemen", aldus Corsmit.

In totaal zijn er uit een groep van vijfhonderd kandidaten acht stewards en zestien race directors geselecteerd voor het programma. "Pas toen ik in Genève was voor het FIA High Performance Programme, kwam ik erachter dat ik uit zo'n grote groep was gekozen", zegt Corsmit. "Om dat te vernemen geeft natuurlijk een heel goed gevoel. Ik doe het werk al vrij lang en heb altijd wel de ambitie gehad om er verder in te gaan, maar had er tot dat moment eigenlijk nooit werk van gemaakt. Dat mij op deze manier nu de mogelijkheid wordt geboden om deze stap te maken, en er ook een Dutch Grand Prix is waar je als nationale stewards kunt worden ingezet, is natuurlijk heel mooi."

Corsmit besloot in overleg met de indelingscommissie sportcommissarissen vanwege haar deelname aan het FIA High Performance Programme dit jaar even geen nationale wedstrijden te doen voor de KNAF. "Ik heb me in overleg met de indelingscommissie uit laten roosteren, omdat ik niet precies wist naar hoeveel evenementen ik zou worden gestuurd voor het programma, waar een adjunctschap aan gekoppeld is. Ik moet een aantal races bijwonen als trainee, naast mijn internationale wedstrijden waar ik gewoon een van de drie stewards ben”, aldus Corsmit, die er een druk bestaan op nahoudt aangezien ze ook nog vier kinderen heeft, als teamleider op een MBO in Barneveld werkzaam is én hoofdtrainer van de welpen bij hockeyclub MHC Soest.

In februari was er een fysieke bijeenkomst van het FIA High Performance Programme in Genève. "Het zat didactisch heel goed in elkaar", stelt Corsmit, die dus een achtergrond heeft in het onderwijs. "Er was goed nagedacht over de onderwerpen die ze wilden behandelen en hoe ze dat wilden doen. Dat moet ook wel, want je hebt te maken met stewards met uiteenlopende achtergronden. Zo is een aantal afkomstig uit de rallywereld, wat logisch is als je je bedenkt dat in sommige landen helemaal geen circuits zijn." Daarnaast heb je te maken met verschillen in niveau. "Nog niet iedereen had bijvoorbeeld al een internationaal evenement gedaan", aldus Corsmit.

Een deel van het programma werd samen met de race directors afgewerkt, een ander deel apart. "Dan gingen de stewards naar een andere ruimte om daar aan de slag te gaan met zaken die specifiek voor stewards van belang zijn." Tijdens de bijeenkomst waren er presentaties van ervaren stewards als Dennis Dean, Garry Connelly en Tim Mayer. Ook werd er gesproken over zaken als voeding en beweging. Corsmit: "Tijdens een weekend breng je als steward veel tijd zittend door. Je kijkt de race en daarna komen de gesprekken met de coureurs en teammanagers die zijn uitgenodigd als er iets gebeurd is. Voordat alles beschreven en gepubliceerd is, ben je zo zes uur verder. Ook voor wedstrijdleiders geldt dat ze veel binnen zitten en koffie drinken. Het is daarom wel van belang om aan je gezondheid te denken en een goede balans te vinden."

De meeting in Genève was het enige moment waarop alle deelnemers samen op dezelfde plek waren. "We moesten zelf aangeven welke competenties we hebben en hoe goed die zijn op een schaal van nul tot en met tien. Daarnaast zijn we gedurende de hele training door diverse mensen geobserveerd. Aan het einde van programma kregen we feedback over hoe we het hebben gedaan, waarna er een persoonlijk ontwikkelplan wordt opgesteld waarmee je aan de slag kan."

Natalie Corsmit bij het FIA High Performance Programme in Genève. Foto: FIA

Vooral kijken naar competenties

Corsmit prijst het programma om het feit dat de deelnemers niet alleen op cijferresultaten worden beoordeeld. "Voorheen werd er vooral gekeken naar hoe hoog je scoort op de toetsen en hoe goed je kan schrijven. Maar bij de functie van sportcommissaris komen natuurlijk ook veel andere aspecten kijken. Zoals dat je goed moet kunnen samenwerken met mensen die je nog niet kent. Op internationaal niveau kom je als nationale steward namelijk vaak bij twee mensen te zitten die je nog niet eerder hebt ontmoet. Daarnaast moet je snel kunnen schakelen, analyseren en beslissingen kunnen nemen. En je moet goed voor je eigen mening kunnen opkomen en begrip kunnen hebben voor het feit dat iemand boos kan zijn. Er komt dus veel meer bij kijken dan alleen kennis hebben van de reglementen en het goed kunnen toepassen van de regels. Op dat vlak is er wel een stap gemaakt."

Corsmit is zelf dyslectisch. Corsmit: "Schrijven is voor mij altijd wel een uitdaging. Ik kan het verder goed, maar ik moet er wel iets harder voor werken. Als er bij het selecteren van de kandidaten voor het FIA High Performance Programme alleen naar cijferresultaten zou zijn gekeken, weet ik niet of ik er wel doorheen was gekomen. Maar ze kijken tegenwoordig dus ook naar hoe je functioneert binnen een drietal, beslissingen neemt en omgaat met dingen die op je afkomen. Dat zijn facetten die niet naar voren komen in een toets of een geschreven stuk." Dat er oog is voor die aspecten zal de kwaliteit van stewards en race directors alleen maar ten goede komen, denkt Corsmit. "Want zoiets als goed kunnen samenwerken met anderen, is niet iets wat je later nog even snel aanleert."

Steward worden bij F1 het doel

De deelname aan het FIA High Performance Programme for Officials is in principe voor één jaar. "Aan het einde van het jaar wordt er gekeken hoever je bent", aldus Corsmit, die vanaf volgend jaar graag hoofdsteward zou zijn bij de Formule 2 en Formule 3 en verder in de toekomst tweede steward bij de Formule 1. Corsmit: "Ze hebben aangegeven dat de pool van stewards voor de Formule 1 momenteel vrij vol zit, maar ik zie mezelf eigenlijk ook niet na één jaar al in F1 meedraaien. Ik zou graag meer tijd willen nemen voor die stap. Maar ik zou dan al wel graag bij de Formule 2 en Formule 3 willen werken en mezelf zo ontwikkelen dat ik daar voorzitter kan zijn."

De voorzitter van de stewards heeft een iets uitgebreider takenpakket dan de andere twee leden van het panel. "De voorzitter heeft een rol in de voorbereiding, heeft via de radio contact met de wedstrijdleider, heeft overleg met het hoofd van de technische commissie en is degene die het gesprek leidt met de coureurs en teammanagers. Dat lijkt mij persoonlijk een heel leuke rol.” En uiteindelijk dan voorzitter bij de Formule 1? "Dat ligt nog wel heel ver weg voor mij. Maar ik zou wel graag als tweede steward bij de Formule 1 aanschuiven. Dat is wel mijn ambitie."

Laatste zetje voor Dubbelman

Nederland is met twee deelnemers goed vertegenwoordigd in het FIA High Performance Programme. Of dit iets zegt over het niveau van Nederlandse officials? Corsmit: "Dat weet ik niet, al denk ik dat we in Nederland zeker wel stewards van hoog niveau hebben. Er werkt al een aantal namens de FIA bij evenementen als het Europees kampioenschap truckracen en de historische races. En bij de Porsche-kampioenschappen zijn ook Nederlanders in een FIA-rol actief. Maar dat er twee Nederlanders bij het programma zitten, daar kunnen we op zich wel trots op zijn."

Over Claire Dubbelman, de andere Nederlandse deelneemster aan het High Performance Programme, zegt Corsmit: "Claire is natuurlijk al heel lang onderdeel van de FIA, als championship manager van F2 en F3. Dat zij nu opgeleid wordt tot race director, is volgens mij een goede en passende stap voor haar, aangezien ze al heel lang in die wereld meedraait. Ze heeft de kennis en de kunde in huis die nodig is. Dit programma gaat haar net dat laatste zetje geven."

Natalie Corsmit bij het FIA High Performance Programme in Genève. Foto: FIA

